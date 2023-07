Pedro Cachin, campeón del ATP de Gstaad: venció a Albert Ramos Viñolas y debutó en la rica lista de ganadores de la historia del tenis argentino

El tenis de la Argentina escribe, con orgullo, el nombre de un nuevo campeón de ATP. Pedro Cachin, el cordobés de Bell Ville, de 28 años, se coronó en el torneo de Gstaad, Suiza, 25 años después del debut de Roger Federer en el circuito allí mismo, sobre el polvo de ladrillo de esta exclusiva estación invernal, a 1050 metros sobre el nivel del mar, condición geográfica que provoca que la pelota vuele mucho más rápido que en el llano. Radicado en Barcelona desde 2014, donde recibió el apoyo y el entrenamiento de Alex Corretja (número 2 en 1999), Cachin llegó fortalecido a su primera final en el circuito, tras no haber perdido sets en toda la semana. Albert Ramos Viñolas, el español de 35 años, actual 79° (17° en 2017), todo un experto sobre la superficie lenta (con cuatro títulos), fue su último obstáculo y, con coraje, pudo superarlo por 3-6, 6-0 y 7-5, en 2h25m.

Ramos Viñolas, campeón en Gstaad en 2019 y semifinalista el año pasado, fue el mejor de los dos protagonistas de principio a fin en un primer set que duró 48 minutos. Obtuvo el 81% de los puntos con el primer saque (sólo el 55% para el argentino, que lució tenso) y logró el quiebre del servicio de Cachin en el tercer game y, también, el noveno, para adueñarse de un primer parcial (por 6-3) en el que aceleró acertadamente con su drive, obteniendo tiros profundos (cada vez que se invirtió para pegar cruzada la “derecha” -es zurdo-, hizo mucho daño en la resistencia rival).

Pero Cachin no se desmoralizó en el Roy Emerson Arena, el estadio con capacidad para 4500 espectadores que lleva el nombre de la gloria australiana. Obligó al catalán a moverse más y mejor, y comenzó el segundo parcial quebrándole el saque (1-0). De inmediato confirmó su saque con seguridad (2-0) y empezó a observar el parcial con otra perspectiva, crispando el puño, más confiado. El partido cambió: ya no hubo puntos, prácticamente, en los que Ramos Viñolas los ganara con sencillez, como había ocurrido en el primer set.

Cachin se soltó y rompió otra vez el saque al experimentado jugador europeo (3-0). Volvió a pasar muy rápido el cuarto game (4-0). Completamente desordenado, en una versión muy distinta a la mostrada en el primer set, Ramos Viñolas volvió a ceder su saque (5-0). El español se sentó en su banco y recibió atención médica en la planta del pie izquierdo, donde ya lucía dos vendajes (tenía ampollas). En la reanudación del match, Cachin siguió jugando en forma impecable y cerró el set por 6-0. El argentino logró el 60% de los primeros servicios, ganando el 89% de los puntos con el primer saque.

Antes de iniciar el set decisivo, Ramos Viñolas se refrescó unos minutos en el vestuario. Comenzó sacando y, para beneficio de Cachin, todo continuó de la misma manera, encadenando errores: el argentino volvió a quebrar el saque (1-0). Cachin volvió a tener un paso contundente por el segundo game (2-0), con un puñado de aces. Después de ocho games perdidos, Ramos Viñolas finalmente cortó la hemorragia, impactó la pelota con más fuerza, generó más obligaciones en Cachin y descontó (2-1). Desde entonces, cada uno fue sosteniendo su servicio hasta que..., en el octavo game, Ramos Viñolas reaccionó y encontró la paridad al romperle el saque a Cachin (4-4). Con jerarquía, el español pasó de estar abajo a poner presión en el saque de Cachin, que sirvió 4-5 (pero lo ganó).

Cachin, que debutó este año en el equipo nacional de la Copa Davis (en febrero, en la caída 3-1 ante Finlandia, en Espoo), se encumbra como el quinto primer campeón ATP de la temporada, tras los pasos de Tallon Griekspoor en Pune, Yibing Wu en Dallas, Arthur Fils en Lyon y Christopher Eubanks en Mallorca. En Gstaad, Pedro escribió su propia historia. Embolsó un premio de 85.605 euros y, con los 250 puntos para el ranking, dará un amplio salto en las posiciones (+41), siendo top 50 (49°) por primera vez en su carrera. En más de 50 años de historia, el polvo de ladrillo helvético de Gstaad fue conquistado por Guillermo Vilas (1974, 1978), José Luis Clerc (1982), Martín Jaite (1990) y Gastón Gaudio (2005). Ahora también por Cachin, un obrero del tenis.

Con el score 5-5, Cachin tuvo una nueva chance de quiebre, pero el europeo se defendió colocando un tiro sobre la línea; el argentino continuó presionando, volvió a generar una chance y, finalmente, concretó una vez más el rompimiento. Cachin sacó para partido y no le tembló el pulso. Se derrumbó sobre el polvo de ladrillo, emocionado, sentimiento que compartió con su novia Paula, su hermana Catalina y hasta su perro, Tango -cruza de francés con Boston Terrier- (viajaron desde Barcelona, los 940 kilómetros en auto, escuchando cuarteto y tomando mate, para apoyar a Pedro en las semifinales ante el serbio Hamad Medjedovic; obviamente, se quedaron para la última función).

“Al comienzo del partido estaba un poco nervioso y cometí algunos errores. Era la primera vez que jugaba contra un zurdo en el torneo, pero me quedé allí. Intenté ser positivo, más agresivo e ir a la red. En una final es difícil jugar así todo el partido. Estoy muy, muy feliz”, expresó Cachin, que terminó con siete aces, cinco doble faltas, un 66% de primeros servicios, un 69% de puntos ganados con el primer saque y un 53% con el segundo, además de haber sumado cinco quiebres en total.

Hamburgo y Umag

El circuito continuará este lunes con la penúltima semana de torneos europeos sobre polvo de ladrillo, con Hamburgo (de categoría ATP 500) y Umag (250). En ambos habrá presencia argentina. En Alemania, Sebastián Báez se medirá con el primer favorito, el noruego Casper Ruud; Cachin vs. Alejandro Davidovich Fokina (España); Tomás Etcheverry vs. Laslo Djere (Serbia); Guido Pella vs. un rival de la qualy; y Francisco Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann (Alemania).

Mientras que en Croacia, Juan Manuel Cerúndolo debutará ante Fabian Marozsan (Hungría) y Federico Coria frente a Marc-Andrea Huesler (Suiza). Esta semana también se jugará un ATP 250 en Atlanta, sobre superficie dura, pero allí no habrá presencia argentina.

El último ATP sobre polvo de ladrillo de la temporada será en Kitzbühel, desde el 31 de este mes.