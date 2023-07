El duro castigo que evalúa el PSG si Mbappé no renueva contrato

La relación entre el PSG y Kylian Mbappé parece estar rota y no tener retorno. Desde que la estrella francesa anunció por una carta formal su intención de no prolongar su contrato, que finaliza a mediados de 2024, estalló una guerra que sigue sumando capítulos.

En los últimos días el París Saint Germain le comunicó al delantero que si no decide renovar su vínculo antes del 31 de julio, algo que todos descuentan que no pasará, lo declararán transferible y lo venderán al mejor postor.

En la actualiad Mbappé es considerado por Transfermarkt como el jugador más cotizado del mundo, con un precio de 180 millones de euros y es pretendido por varios gigantes, con Real Madrid y Liverpool a la cabeza.

Además, según trascendió, desde el club crece cada vez con más fuerza la versión que indica que están dispuestos a "colgar" al crack, si es que no renueva y tampoco llega una oferta que ellos consideren justa.

La idea es clara: no quieren perderlo a costo cero, pero tampoco lo van a regalar y, por la bronca reinante contra Mbappé, al que acusan de traición, lo castigarían, en ese caso, dejándolo sin sumar minutos.

Mbappé, apuntado también por el vestuario del PSG

En los últimos días, Mbappé concedió una entrevista conjunta a los medios deportivos L'Equipe y France Football y no se guardó nada. Aseguró que el PSG es un club que divide, que cree que no lo ayudará a conquistar el Balón de Oro y dijo que no tenían que preguntarle a él porqué no ganaban la Champions League porque era el mejor jugador y había sido por quinto año seguido goleador de la Ligue 1.

Esto cayó pésimo en el seno del plantel y varios referentes del vestuario consideraron un insulto sus declaraciones y hablaron directamente con el presidente Nasser al Khelaifi para manifestarle su malestar.