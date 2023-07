Partidos de hoy viernes, por Wimbledon 2023: dónde ver en vivo, qué argentinos juegan y hora

La tercera ronda de Wimbledon comenzará este viernes con varios duelos interesantes. Además del que protagonizarán Novak Djokovic y Stan Wawrinka en la cancha central, Guido Pella buscará meterse en octavos de final para mantener la ilusión argentina y se enfrentará con el ruso Roman Safiullin. Conocé todo sobres los partidos de hoy en el tercer Grand Slam del año.

Partidos de hoy viernes, por Wimbledon 2023: qué argentinos juegan, hora y dónde ver en vivo

Guido Pella vs. Roman Safiullin | Tercera ronda | Cancha 11 | Hora: aproximadamente desde las 11.

Francisco Cerúndolo-Guido Andreozzi vs. Adam Pavlasek-Ariel Behar | Primera ronda | Cancha 6 | Hora: desde las 7.

Guillermo Durán-Tomás Etcheverry vs. Matthew Ebden-Rohan Bopanna | Primera ronda | Cancha 8 | Hora: aproximadamente desde las 11.

Nadia Podoroska-Monica Niculescu vs. Viktoria Hruncakova-Tereza Mihalikova | Primera ronda | Cancha 5 | Hora: aproximadamente desde las 12.

Otros partidos relevantes de la jornada en Wimbledon:

Andy Murray vs. Stéfanos Tsitsipas | Suspendido por falta de luz cuando estaba 6-7, 7-6, 6-4 y 0-0 en favor de Murray

Daniil Medvédev vs. Adrian Mannarino | Suspendido por falta de luz cuando estaba 6-3, 6-3 y 4-4 en favor de Medvédev

Carlos Alcaraz vs. Alexandre Muller

Novak Djokovic vs. Stan Wawrinka