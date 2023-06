La despedida de Maxi Rodríguez: el resumen del partido, los goles y el emotivo adiós en el Coloso

Maxi Rodríguez ya disfrutó de su tan ansiado partido de despedida, que se desarrolló este sábado 24 de junio por la tarde, en el día que Lionel Messi cumplió 36 años y al que asistieron muchos más invitados de lujo. La Fiera vivió un cálido homenaje en el Estadio Coloso Del Parque Marcelo Bielsa, donde jugó un último encuentro junto a sus familiares, amigos y varias leyendas que le rendirán tributo. Así fue el homenaje: el resumen, los goles, los mejores momentos y el emotivo adiós en el Coloso.

Las emotivas palabras de Maxi Rodríguez

"Es el día soñado, como una película. Me llevo este recuerdo. Todos los que hicieron un esfuerzo para estar presentes y jugar un rato. Súper agradecido. Quiero remarcar que hoy se hizo un cambio importante, hubo mucho respeto para con el Pocho y el Fideo. Gracias, son dos animales. Gracias a todos por hacerme pasar una noche inolvidable. No alcanzan las palabras para decir lo feliz que estoy. Se me hace muy difícil hablar. Quiero remarcar el cariño que me dan. No sé si me merezco tanto", comenzó Maxi Rodríguez, que no pudo contener la lágrimas. Inmediatamente, el estadio se vino abajo. Además, agregó: "También le quiero agradecer a Leo, que en el día de su cumpleaños vino. Es lindo tener amigos así en la vida".