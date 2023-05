Funes: detienen a un hombre que le sacó fotos a un chico en un supermercado

Un hombre que fue sorprendido sacándole fotos a un niño en un supermercado en Funes fue detenido este martes por la noche en Roldán. Tras la identificación del sospechoso, se determinó que se trata de un oftalmólogo condenado por corrupción agravada de menores en 2008, con pedido de captura en La Rioja.

El arresto fue realizado por personal de la comisaría 23º luego de que una mujer advirtiera que un sujeto le había tomado fotos con un celular a su hijo en el interior de súper Arcoiris, ubicado en San José 1845, de Funes, y lo viralizara con un mensaje de alerta que circuló en varios grupos de WhatsApp.

La situación generó conmoción entre los vecinos. La policía inició tareas investigativas para dar con el sospechoso, quien fue detectado en un comercio en Roldán, donde fue aprehendido y trasladado bajo custodia a la seccional policial, donde quedó a disposición de la fiscalía en turno.



“Cuando mi hija me avisa que le estaba sacando fotos a mi nene, enseguida lo encaré y le pregunté qué estaba haciendo. Se puso nervioso, le pedí que me dé el teléfono, salió corriendo y se subió a la trafic”, contó a Infofunes la madre del chico fotografiado, quien contó que le dio aviso al personal de seguridad del negocio.

"Ellos me dijeron que no son responsables de lo que pasó y que ese señor había estado toda la mañana tocando el saxo en la entrada del súper. Yo les avisé para que tengan cuidado y que ya me iba a hacer la denuncia”, añadió la madre del menor, quien tomó una foto de la patente de la furgoneta en la que escapó el acusado.

Trascendió que el detenido se desplazaba en un furgón Ducato 10D blanco, que fue secuestrado por la policía y que en febrero del 2022 tocaba el saxo en frente a la sucursal del Banco Santa Fe de Roldán. Según pudo saberse, es oriundo de San Juan y en 2007 fue arrestado en Concordia , Entre Ríos y cumplió 12 años de condena por pedofilia.