La senadora nacional y precandidata a la gobernación de Santa Fe Carolina Losada se refirió a las críticas por su residencia en Buenos Aires y reveló que rechazó "ofrecimientos como vicepresidenta" para lanzar su postulación local. "Si soy gobernadora voy a vivir acá", dijo en una entrevista que trascendió este martes.

Losada lanzó a través de las redes sociales su precandidatura a gobernadora en el frente opositor recientemente bautizado Unidos para Cambiar Santa Fe, que reúne a Juntos por el Cambio y a un sector del Partido Socialista (PS).

En la nota, la senadora respondió a las críticas por su domicilio en la provincia de Buenos Aires. "La mitad de la semana estoy acá. ¿Qué es vivir en Santa Fe? Estoy siempre acá, Rosario es mi ciudad y si soy gobernadora de Santa Fe voy a vivir acá", afirmó la precandidata, que llevará como compañero de fórmula al diputado nacional santafesino del PRO Federico Angelini.

Hasta ahora, Losada competirá en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Unidos para Cambiar Santa Fe con el radical Maximiliano Pullaro, actual diputado provincial y exministro de Seguridad durante la tercera gestión del Frente Progresista (2015-2019).

Dos semanas atrás, Pullaro sostuvo en un tuit que llevaba "15 meses recorriendo la provincia y escuchando a los vecinos de cada pueblo y ciudad; conozco la realidad de cada región, porque siempre viví y trabajé en esta hermosa provincia".

Losada dijo en una entrevista concedida a Canal 3 de Rosario que esas críticas sobre su lugar de residencia obedecen a que sus detractores "no tienen nada más que decir" respecto de su persona. "Mi trabajo en el Senado ha sido siempre defender a Santa Fe", abundó la legisladora elegida en la Cámara alta nacional en los comicios de 2019.

Losada dijo que adoptó la decisión de presentarse como precandidata porque "la gente se lo pide en la calle". "No sólo me pasa en la provincia, sino rosarinos y santafesinos afuera me dicen 'por favor Caro, te necesitamos'", aseguró.

La senadora reveló que antes de decidir competir electoralmente en Santa Fe tuvo propuestas para participar de una fórmula presidencial de Juntos por el Cambio como postulante a la vicepresidencia. "Incluso tuve ofrecimientos a nivel nacional como vicepresidenta y yo decidí ir por Santa Fe, y es el desafío más grande de todos", sostuvo la periodista, aunque no dio precisiones acerca de quién le realizó esa propuesta.

En cuanto a las expresiones de sostén recogidas en el interior de Juntos por el Cambio para competir en Santa Fe, manifestadas en redes sociales tras el lanzamiento de su precandidatura, Losada dijo hoy que "tuve el apoyo de (Patricia) Bullrich, de (Facundo) Manes, de (María Eugenia) Vidal y de (Gerardo) Morales".

En ese plano, prefirió no inclinarse por ninguna de las precandidaturas presidenciales de Juntos por el Cambio, al señalar que "el candidato lo va a elegir la gente".