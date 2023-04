Larreta, Bullrich y Vidal aceleran sus recorridas presidenciales: todos los caminos conducen a Córdoba

El PRO no encuentra calma ni equilibrio. Juntos por el Cambio (JxC) tampoco. El renunciamiento electoral de Mauricio Macri marcó un punto de inflexión. Al principio, no se sabía con certeza qué implicancias tendría. Días después, la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones concurrentes fracturó su vínculo político con el ex presidente. Una semana después, el fundador del PRO aguijoneó en público al jefe de Gobierno porteño y coqueteó con las ideas económicas de Milei. Esos clivajes consolidaron las divisiones en la coalición opositora, que a dos meses de los cierres de listas no encuentra calma.

En medio de este clima borrascoso, los precandidatos a presidentes del PRO acelerarán sus respectivas campañas en un mes crucial para el partido. Entre fin de abril y mediados de mayo se conocerán decisiones claves respecto al futuro político de los principales referentes amarillos y, además, en provincias centrales. En ese sentido orientarán sus recorridas y acciones proselitistas Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.



Tras su paso por Tierra del Fuego, donde viajó a apuntalar a Héctor Stefani, candidato a gobernador de JxC, Rodríguez Larreta hizo su paso por el Foro Llao Llao, donde expuso y cenó con los empresarios más poderosos del país. Fue el martes, mismo día que también asistió Vidal. En tanto que el lunes había estado Bullrich. Cada uno por su parte, los tres buscaron contentar al establishment con sus propuestas económicas y su mirada del país.

El jefe de Gobierno continuará sus recorridas federales con destino a Santa Fe. Esta noche llegará a Rosario y estará en esa ciudad hasta mañana. En tanto que el viernes y el sábado estará en Córdoba, donde visitará Río Cuarto y Río Tercero. Se trata de una provincia central para el PRO, porque allí estuvo el empujón electoral en 2015 para que Macri llegue a la Casa Rosada.

Los tres presidenciables orbitarán Córdoba en los próximos días. Es que los cordobeses eligen gobernador el 25 de junio y el 5 de mayo será el cierre de listas. JxC resolvió que Luis Juez será el candidato a gobernador. Aún resta conocer quién será su candidato a vicegobernador. El ex embajador en Ecuador desea que el diputado radical Rodrigo De Loredo sea su compañero de fórmula. El dirigente de Evolución aún no definió y por estas horas se aceleras las negociaciones.

La coalición opositora apunta a encolumnarse detrás de Juez y De Loredo para romper con la predominancia del schiarettismo. El gobernador, que no tiene posibilidad de reelección, lanzó la candidatura de Martín Llaryora, actual intendente de la ciudad capital. JxC conoce que no será una parada sencilla, aunque entienden que tienen chances de hacer una “elección competitiva”. Bullrich había estado en marzo en la provincia y por estos días hay operadores políticos de su confianza enviados especialmente en la previa del cierre de listas.

En tanto que Vidal estará por Córdoba la semana que viene. Viajará invitada por la Bolsa de Comercio, donde compartirá un evento con empresarios, productores y comerciantes cordobeses. También había estado en la provincia en marzo y se reunió con Juez, De Loredo, el diputado nacional de la UCR Mario Negri, y el intendente de Río Cuarto, Marcos Ferrer, cercano al diputado del bloque Evolución radical. En la visita de la semana que viene, la diputada nacional volverá a verse con Juez y De Loredo, para redoblar su apoyo a ambos.

Esos periplos se intercalarán con recorridas y actos en el conurbano. La provincia de Buenos Aires es la más populosa del país y la oposición pretende volver a gobernarla. Mayo será un mes de definiciones. Por un lado, Vidal comunicará si seguirá con su candidatura presidencial o si se bajará. En paralelo, Bullrich resolverá quién será su candidato a gobernador bonaerense. Debe definir entre sus tres actuales precandidatos: Joaquín De La Torre (legislador y ex intendente de San Miguel), Javier Iguacel (intendente de Capitán Sarmiento) y Néstor Grindetti (intendente de Lanús y presidente del Club Independiente). En tanto que Cristian Ritondo es el alfil de Vidal en provincia. El diputado nacional es leal a la ex gobernadora. Espera a conocer la decisión de su jefa política. Si Vidal desiste de su plan presidencial, Ritondo abrirá negociaciones con Bullrich -con quien ya existe conversaciones informales en ese sentido. En el larretismo, el candidato está resuelto: Diego Santilli, quien está mejor posicionado en las encuestas, es el postulante en provincia del jefe de Gobierno.

Rodríguez Larreta se mostrará la semana que viene en Florencio Varela y en San Miguel, distritos relevantes del conurbano. Allí hará recorridas con vecinos y se encontrará con emprendedores locales. No descarta hacer recorridas junto a Santilli, aunque aún restan ultimar detalles de agenda. Mientras que el último fin de semana de abril, el alcalde porteño hará estará en el litoral. Planea pasar por Misiones y por Goya, Corrientes.

En este contexto, Bullrich visitará esta tarde Lanús y Avellaneda. En el primer destino hará una recorrida con Grindetti y Diego Kravetz, intendente interino hasta que dure la licencia de Grindetti (por su asunción como presidente de Independeinte). Allí, presentarán juntos la implementación de armas no letales en el municipio. La seguridad es uno de los principales problemas del conurbanos y, al mismo tiempo, una bandera central en la narrativa y la campaña bullrichista. La ex minstra de Seguridad seguirá con recorridas por el conurbano el sábado y el jueves de la semana próxima. Mientras que a finales de abril viajará a Salta y la primera semana de mayo recorrerá La Rioja en modo campaña.

Vidal tampoco descuidará la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvo junto a Ritondo en Esteban Echeverría y Ezeiza. Mañana recorrerá San Martín y Luján y la semana que viene irá a Bahía Blanca, ciudad cabecera de la Sexta Sección electoral bonaerense. La diputada intensificará sus apariciones en medios y despliegue territorial hasta el último minuto en que defina cuál será su futuro político. Sea como candidata a presidenta o no, le transmitió a su equipo de confianza que está decidida a tener un rol protagónico dentro de JxC de cara a las próximas elecciones.