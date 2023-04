Le robaron el auto en la puerta de su casa y el ladrón lo chocó y lo abandonó

Un vecino de barrio República de la Sexta fue víctima del robo de su auto. Sin embargo, a unas tres cuadras del lugar del hecho, el delincuente chocó contra contra un vehículo que estaba estacionado y huyó del lugar, llevándose aparentemente solo la rueda de auxilio del coche.



El hecho se registró este martes alrededor de las 9 en inmediaciones de Necochea y Cochabamba, cuando un hombre que había dejado su Citröen C3 estacionado sobre la vereda y en marcha. Mientras estaba cerrando el portón de su casa escuchó una violenta acelerada y vio como un delincuente huía del lugar a toda velocidad con su coche.

Apenas unos minutos más tardes, los vecinos de la zona escucharon una fuerte explosión en la zona de Esmeralda, entre Pasco y Cochabamba, en inmediaciones de La Siberia, y al salir de sus viviendas advirtieron que un auto había chocado contra un Chevrolet Corsa Wagon que estaba abandonado y estacionado en la calle.



En declaraciones a LT8, el dueño del Citröen señaló que "me robaron el auto saliendo de mi casa a eso de las 9. Como todos los días saco el coche, lo dejé en marcha sobre la vereda y cuando estoy cerrando el portón siento la acelerada y veo que un tipo se lo lleva arando".



Al enterarse de que el coche que había chocado a unas cuadras de su casa era el suyo, se llegó rápidamente hasta el lugar. "No sé (si el delincuente) no sabía manejar o estaba drogado. Todavía no pude revisar porque me dijeron que la policía tenía que hacer pericias. Lo único que faltaba era la rueda de auxilio del auto. Y bueno, toda la chapa rota que quedó"

"Siento mucha impotencia por tanta inseguridad, soy vecino de toda la vida de este barrio. Todos los días en esta ciudad pasa algo. Si no te roban, te matan", se lamentó el hombre.