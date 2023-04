Claudiio Berrueta Presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto hablo en vivo del Dólar agro.

A los tambos le ponen traba en el precio de la leche y le aumentan los costos por otro lado, es una medida netamente recaudatoria, quieren adelantar divisas para el banco central, le van a dejar divisas para el que entre al gobierno, que no se de que bandera ni quien será el próximo.



Estas son medidas transitorias, a quien tenga que vender ahora lo beneficia pero en cierto modo, el gobierno recauda por la sequia 7 millones menos , el gobierno en las ganancias esta siempre pero las perdidas no las comparte, hasta ahora por la emergencia agropecuaria son todos anuncios, cuando esta ley debería ser automática, anticipo de ganancias, traslado de cuotas en los bancos .



El dolar agro anunciado esta a 300 pesos abarca soja y economias regionales, todavia no esta claro si va a incluir al maiz, no esta desidido y eso causa distorsiones .

El campo esta muy afectado con la produccion mucho mas baja y el dolar agro no convence a todos .