Eduardo de Pedro confirmó que habrá una PASO en el Frente de Todos: “El Presidente nos llevó hasta acá”

Eduardo de Pedro, el ministro del Interior que responde a Cristina Kirchner, confirmó que el sector cristinista del Frente de Todos está dispuesto a ir una PASO contra Alberto Fernández, pero responsabilizó al jefe de Estado por la situación electoral en la que se encuentra el oficialismo: “El Presidente definió una estrategia hace mucho tiempo, donde muchos sectores del FdT le pidieron discutir parte de la estrategia. No existió el ámbito para discutirla, con lo cual la situación que tenemos hoy fue producto de la decisión unipersonal del Presidente que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica”.

Ante esto, el dirigente de La Cámpora afirmó: “Hoy nos queda ir a una PASO, donde el Presidente se va a presentar, es lo que tengo entendido. Sería muy bueno que el Presidente se presente, que el resto del FdT pueda armar una alternativa y que la gente pueda definir en las PASO”, expresó en diálogo con C5N.



Las declaraciones del ministro confirman que el sector alineado con la vicepresidenta finalmente aceptó que la competencia interna en la alianza gobernante es la mejor opción para disputar las elecciones frente a la oposición, que con esa misma estrategia se impuso en las elecciones legislativas de 2021. De Pedro, no obstante, remarcó que esa “aceptación” se dio no como fruto de acuerdos hacia adentro del Frente de Todos, si no como una imposición desde la Casa Rosada.

Para ello, una las fechas claves que aparecen en el calendario es el 15 de abril, momento en el que se reunirá el Consejo del Partido Justicialista. Allí empezarían a plasmarse las negociaciones que los distintos sectores que integran el Frente ya habrían empezado a desandar, a sabiendas de que la definición será fruto de las primarias.

“Se nos achican los plazos y estamos trabajando para actuar”, reconocieron a Infobae cerca del presidente. Según el cronograma electoral, el 14 de junio los frentes que compitan en las elecciones deberán presentar sus listas de candidatos para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se realizarán el domingo 13 de agosto.

Otro gesto, en línea con la distensión de las disputas dentro del oficialismo había llegado en la semana, cuando el propio De Pedro y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, cercana al presidente Alberto Fernández, se habían mostrado juntos en un acto. Fue la primera aparición pública de ambos luego del off the récord que había hecho trascender el funcionario para hacer saber su malestar con el mandatario por haber quedado afuera de la agenda de reuniones oficiales durante la visita del presidente de Brasil, Lula Da Silva, en el mes de enero.

De Pedro, que emergió como funcionario siendo uno de los cuadros de la militancia de La Campora, aprovechó para cuestionar a sus adversarios en la oposición. “Juntos por el Cambio tiene como candidatos a dos integrantes del grupo Sushi, de la época de De la Rúa”, recordó, en alusión a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“Los ruidos y las internas que a todos nos cansan y que estamos de acuerdo en que hay que saldarlas en unas PASO, tenían que ver con decisiones del área económica que no se tomaban pero producto de la situación que dejó Macri”, remarcó el integrante del gabinete nacional.

A fin de ordenarse, el oficialismo aguarda los próximos encuentros del Partido Justicialista, en donde el kirchnerismo y el albertismo empezarán a definir los nombres que podrían aparecer en las PASO que ya todos aceptan.

De Pedro dio por sentado que el presidente Alberto Fernández será parte de la compulsa, aunque eso no es una decisión cerrada. El nombre del embajador en Brasil y ex candidato a presidente, Daniel Scioli, aparece como una opción que podría representar al peronismo tradicional.

En el kirchnerismo, en tanto, es el nombre del propio ministro del interior el que resuena como una posibilidad. Al ser consultado durante la entrevista en C5N por esa posibilidad, De Pedro sostuvo: “tenemos dirigentes que no dependen del dedo de nadie, que desde organizaciones sociales han transformado ese bastón de mariscal que indicó Cristina en pequeños liderazgos”.