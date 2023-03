una cuestión transitoria, o simultanea con la instalación de los radares fijos. Tenemos que hacer todo un trabajo de instalación , no solamente en Circunvalación, sino en el resto de las rutas. Mientras “Nosotros pusimos los radares móviles en una tarea que hace la Agencia Provincial en Circunvalación en la mano ascendente y dos en la mano descendente. En el primer mes de tareas obtuvimos 963 actas de infracción por exceso de velocidad.

Recordemos que la máxima permitida para los conductores particulares es de 100 km/h en toda la traza. Son 33 kilómetros en total. En el año 2019 se reforma una parte de la ley, donde los legisladores de aquel tiempo lo que hicieron muy bien fue segmentar las multas. Antes si, por ejemplo, la velocidad permitida es de 100, si pasabas a 110 recibías la misma pena que pasabas a 150. Los legisladores segmentaron en 3 grupos: Grupo A el que excede hasta 10 km/h por encima de lo permitido. Grupo B, entre 10 y 20 km/h por encima de lo permitido. Y grupo C, por encima de los 20 km/h de lo permitido.

A los del grupo A y B les dio la posibilidad de hacer pagos voluntarios y le descuentan el 50% del valor pecuniario de la multa. A los del grupo C, es el más riesgoso de todo, primero, no permite pago voluntario. Otra cosa muy importante, lo obliga a sentarse delante de un juez o jueza a explicar su actitud. Yo explique que, de las 963 multas, que es el universo de multas que tengo en ese periodo del mes, el 70% estaba en el grupo A, el 20% en el grupo B y el 10% restante en el grupo C” aclaró Aymo.

“Nosotros teníamos colocados, antes de nuestra gestión, 23 radares en todas las rutas, hablando de provincia en su totalidad cierto. Con el Observatorio de la Agencia Provincial determinamos, por el diagnóstico del mapa de calor, otros 39 puntos más. Vamos a hacer toda una radarización de toda ruta nacional y provincial que atraviesan a Santa Fe.

Lo ideal seria que uno no tuviera que controlar y que la gente respetara las velocidades, pero eso no pasa, no solamente acá sino en cualquier lugar del mundo. Son intervenciones en infraestructura y nosotros no tenemos la potestad. Nosotros lo que hacemos es determinar los puntos, pero tenemos que hacer todo un trabajo con Vialidad Nacional” comentó Aymo.

“En líneas generales primero y principal, con la gran cantidad de controles que tenemos hemos bajado la cantidad de alcoholemias positivas sancionables. Eso es muy importante porque la provincia tuvo el año pasado 222000 test de alcoholemia. Por ejemplo, Inglaterra tiene aproximadamente 180 controles cada 1000 habitantes. Argentina estimados tiene 7 controles cada 1000 habitantes. En la provincia de Santa Fe, el dato que sacamos del año pasado, llego a 67 controles cada 1000 habitantes. Queremos acercarnos mucho a eso, porque si no hay controles, la gente no entiende” explicó Aymo.

“Fundamentalmente lo que buscamos es aggiornarnos a los nuevos paradigmas. La seguridad vial en el mundo cambió. Y en este aspecto fundamental es como cambiamos también las formas en las que comunicamos estas cuestiones. Porque lo que pasa es que tradicionalmente, hemos trabajado demasiado sesgadamente sobre el factor humano, sin entender que el factor humano en algún momento va a cometer un error. Entonces los nuevos paradigmas lo que hacen es ver qué puede hacer el diseño y la innovación tecnológica de la vía y del vehículo, para que, cuando el factor humano cometa ese error, no lo pague con la vida o la discapacidad. O sea que estamos trabajando con los paradigmas de Visión Cero” cerró Aymo