Argentina se despachó con un contundente 7-0 ante Curazao y cerró de la mejor manera la fecha FIFA, tras el primer triunfo amistoso ante Panamá. Esta vez fue el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero el que se vistió de fiesta para recibir a los campeones mundiales. La jornada contó con muchos momentos de emoción, otros de risas y celebraciones y perlitas a destacar con buenos gestos de Lionel Messi y Lionel Scaloni que marcan el gran liderazgo que llevan al frente de la selección argentina. La Pulga disfrutó de un momento épico, ya que con un hattrick alcanzó, y superó, los 100 goles con la camiseta albiceleste. De inmediato, apenas alcanzó esa imponente marca el árbitro guardó la pelota, que luego fue obsequiada junto con una plaqueta otorgada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Otro instante que no pasó desapercibido fue en el entretiempo y mientras el público disfrutaba del show de la T y la M, el grupo musical que hizo furor en el Mundial y fue adoptado por el plantel. Es que Tobías Medrano y Matías Rapen el duo de cumbia fue el encargado de animar la fiesta, pero fue tal la emoción que los desbordó que nunca se dieron cuenta que el segundo tiempo había comenzado. Fue Pablo Aimar, uno de los integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quien debió acercarse hasta el escenario montado en los laterales de la cancha para advertirle que pararan con el show. Sobre esto se hicieron eco en las redes sociales. No fue lo único, ya que Lautaro Martínez volvió a ser tendencia. No solo por ser el que animó en el cierre con los cánticos de cancha, sino porque en el primer tiempo erró un gol imposible que lo colocó hizo tendencia en Twitter. El Toro se salvó porque la jugada había sido anulada por offside, aunque igual muchos usuarios se hicieron eco del yerro del delantero. En el complemento, Argentina goleaba 5-0 y llegó el penal a favor. Minutos antes había ingresado Ángel Di María, quien se llevó una gran ovación del público. Lionel Messi tuvo un gran gesto con el Fideo y dejó que lo pateara. Fue la primera vez que el capitán cedió una pena máxima en la Selección. Y si se hablan de gestos, también Lionel Scaloni tuvo uno y muy importante. Decidió que Franco Armani reemplazara a Emiliano Martínez y que también sea ovacionado por el público. El Dibu, fiel a su estilo, había montado un show incluso durante el partido cuando la gente le pidió que bailara y tiró unos pasos característicos suyos. La fiesta no podía terminar de mejor manera que con el gol de Gonzalo Montiel, quien decretó el 7-0. Como pasó en la final del Mundial de Qatar con su penal decisivo, el lateral esta vez convirtió su primer gol con la camiseta de la selección en los 90 minutos y todos sus compañeros fueron a felicitarlo. El partido llegó a su fin y hubo un futbolista de Curazao quien se quedó con el tesoro más preciado: la camiseta de Lionel Messi. Se trató del arquero Eloy Room, quien tuvo una destacada labor tapando varios remates del Diez en el complemento, aunque también falló en el gol de Nicolás González. Por fortuna por haber quedado cerca de la Pulga, o quizás lo había hablado antes, apenas pitó el árbitro Gustavo Tejera, Messi se quitó la casaca y se la cedió. La fiesta terminó con la Copa del Mundo bajando desde las alturas. El trofeo más importante del fútbol fue recibido por Claudio Tapia, quien se lo entregó a Lionel Messi para que comenzará con el cierre de otra jornada que será inolvidable para todos los argentinos.