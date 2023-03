Desde el MPA repudiaron el intento de agresión del senador Armando Traferri contra el fiscal Schiappa Pietra

“Esta violenta conducta constituye un intento más del legislador de amedrentar y condicionar la tarea investigativa de los y las fiscales. Asimismo, es de una gravedad institucional inusitada y, sin dudas, atenta contra la independencia y la objetividad de la tarea del MPA”, señalaron desde el organismo judicial.

“Además de los riesgos propios de las funciones de los y las fiscales, conductas como las que desplegó el senador santafesino no hacen más que aumentar esos peligros, al tiempo que dan cuenta de su desprecio por las instituciones republicanas. Por lo tanto, repudiar hechos de esta naturaleza es un imperativo ético de todos los poderes del Estado que deben velar por una cordial relación interinstitucional”, agregaron.

El MPA también hizo un expreso pedido al Poder Ejecutivo provincial para que arbitre las medidas de seguridad apropiadas para proteger la actividad de los fiscales encargados de investigar los delitos complejos y perseguir a las organizaciones criminales.

El intento de agresión

Lo cierto es que previamente, el fiscal Schiappa Pietra manifestó en medios de comunicación santafesinos que el senador Traferri lo intentó agredir a la salida de Rosario donde ambos habían participado del acto de apertura del año judicial, apenas unos momentos antes.

Es más, indicó que la cosa no pasó a mayores debido a la inmediata interposición de los policías que custodian al fiscal rosarino, aunque llegaron a estar frente a frente. “Vamos a arreglar esto acá”, le habría dicho Traferri a la salida del edificio mientras avanzaba hacia el fiscal.

Luis Schiappa Pietra junto con el fiscal Matías Edery llevan adelante la investigación de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino y pidieron el desafuero del senador para poder imputarlo.

Schiappa Pietra relató este jueves en una entrevista con AIRE DIGITAL cómo fueron los hechos a la salida de los Tribunales, y afirmó que no tiene “nada personal” con el senador de San Lorenzo.

“Estábamos abajo, saliendo por Balcarce y vimos que pasaba un grupo de personas, entre las que estaba Traferri. Nos quedamos del lado de adentro del hall del Tribunal. Estábamos esperando que vengan los traslados de protección a testigos a buscarnos. Cuando vemos que estaban allí, salimos con Matías Edery y siento pasos atrás. Me di cuenta de que era la voz de él (de Traferri) y dice algo como de los chicos ‘ahí van los chicos’ algo así. Le pregunté ‘¿qué me dijiste?’. Y entonces ahí, como que se me vino encima y me dijo ‘¿tenés algún problema conmigo? Vamos a solucionarlo acá’, algo así me dijo”, contó el funcionario del MPA.

“Como venía caminando hacia mí, el personal de la policía que había se interpuso, hicieron una especie de barrera y él seguía hablando. Me di vuelta y me fui”, relató.

“Habrá querido que yo me ponga nervioso para que una reacción mía me aparte de la causa. Esto llega a suceder con en una causa con una persona que está en libertad y hace esto con un fiscal, lo dejan preso por peligrosidad procesal e intento de obstaculizar una investigación penal”, dijo el fiscal.

Schiappa Pietra se quejó de la falta de seguridad individual y dijo que no se resuelve con acompañamiento policial. “La seguridad institucional de los funcionarios que trabajamos en estas agencias acá, y en el mundo, se construye desde arriba hacia abajo. El último reaseguro es el chaleco, pero no es el reaseguro final. El reaseguro final son la solidez, seriedad y preocupación de las instituciones”, dijo.

“La seguridad de un fiscal no se reduce a un chaleco antibalas, tenemos que tener un respaldo institucional al trabajo que estamos haciendo”, pidió el fiscal.

Schiappa Pietra dijo que ya le manifestó todo a la fiscalía y que habló con distintas personas del Poder Legislativo e incluso con el gobernador Omar Perotti. “Se puso a disposición y escuchó mi preocupación. Dijo que iba a trabajar con distintas áreas”, contó el funcionario del MPA.