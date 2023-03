Rosario marchó por el fin de la violencia narco

La convocatoria fue encabezada por los padres de Máximo Jerez, el menor asesinado a balazos en medio de una disputa entre bandas narco en la localidad de Empalme Graneros. La marcha inició en la plaza 25 de Mayo y llegó hasta la San Martín, frente a la sede de la Gobernación.

"Queremos paz, basta de matar a nuestros pibes" y "Que no haya ningún Máximo más", fueron algunas de las consignas centrales.

"Las cosas no cambian"

"Ver las noticias en Rosario es desalentador, las cosas no cambian", declaró Ezequiel Lowden miembro de la Agrupación Víctimas de la Inseguridad.

En diálogo con IP Noticias, Lowden analizó la situación actual de la ciudad santafesina y cómo vivió la violencia en primera persona.

"En 2017 salí con un grupo de amigos a tomar algo y cuando volví a mi casa me asaltaron y me dispararon en una pierna. La bala me dañó la arteria femoral derecha provocándome quedar al borde de la muerte. Se me hizo un bypass y hasta el día de hoy sigo con la secuelas psicológicas y físicas", recordó.

Por otra parte, el activista por los derechos de las víctimas de la inseguridad también remarcó la responsabilidad política en estos hechos de violencia. "Las víctimas somos ciudadanos comunes que quedamos en el medio de estas bandas. No tenemos nada que ver con el ajuste de cuentas y el narcotráfico. Somos inocentes que pagamos los platos rotos por parte de un Estado ausente y cómplice", señaló.

La marcha

En la previa de la movilización, el intendente Pablo Javkin y el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, recibieron a la familia del niño asesinado. "Solo puedo pedir que se haga justicia", dijo Julio Jeréz, el padre de Máximo.

Además, el fiscal a cargo de la investigación, Adrián Spelta, informó que ya hay cinco detenidos por el asesinato del menor que serán imputados. Fuentes cercanas a la fiscalía indicaron que dos de los detenidos serían los responsables de los disparos que mataron a Máximo.

"Los familiares y víctimas de inseguridad hemos planteado un paquete de medidas como la prisión preventiva y efectiva para quienes portan y tienen armas de fuego de manera ilegal. Estas personas tienen que estar tras las rejas y evitar que estén en la calle con armas que se usan para matar", destacó Lowden.

