Precio del dólar, bajo la lupa: qué puede desencadenar un salto cambiario, según experto

El intendente diálogo "en el primero de la mañana" y nos contó que la Municipalidad, a través del área de Obras Públicas, continúa con trabajos para dotar de cloacas el barrio de la ex quinta Sfasciotti, en el marco del programa “Primer Terreno para la Construcción de Vivienda propia”.

“Podría haber sido un desastre”, dice un vecino de la zona. La forma de conjugar el verbo consuela: pudo pero no fue peor dentro del infierno que ya se vive en Empalme Graneros. Es que este jueves, cuando aún no había terminado de irse el sol y los Gendarmes empezaban a vivir su cotidianidad, hubo un nuevo ataque a balazos, esta vez, contra un local que vende garrafas. De milagro no hubo heridos, ni muertos, ni explosiones.