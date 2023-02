Secretario de Sadop: "No prepararía la mochila"

“Yo como padre de dos hijos no prepararía las mochilas”, así de contundente fue el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, sobre la propuesta salarial que ofreció el gobierno provincial. “La oferta respeta los tramos del acuerdo nacional de este año, pero la paritaria nacional tuvo un aumento del 14 por ciento, algo que en Santa Fe no existió ya que al 97% solo le sumaron un 5% en enero y no llega al 114% nacional”, agregó.

“La sensación es que no se va a aceptar la primera oferta porque cuando cobremos el sueldo de marzo ya habremos perdido poder adquisitivo. Creo que la situación indica que vamos hacia un inicio del ciclo lectivo con paros”, expresó Lucero hoy en El primero de la mañana por FM Sonic.

Reformas educativas

En relación a las reformas educativas propuestas por los gremios, el secretario de Sadop indicó que “la cosa es peor” porque no tuvieron en cuenta ningunas consideraciones. “Lo que pasa en Santa Fe es grave, hay que reformar el sistema secundario. No es normal que mi hija que empieza el secundario tenga la misma materia que tenía yo. En cuanto a la retención de los alumnos, para que no repitan y abandonen, la clave es que los estudiantes no pierdan calidad educativa, pero lo único que quieren cambiar es la forma de calificar, por lo que así no se resuelve el problema”.

Mañana viernes habrá novedades y se conocerá la resolución después de la Asamblea, que según Lucero, “será negativa porque no hay voluntad del gobierno provincial".