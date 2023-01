Sudamericano Sub 20: Argentina busca un triunfo para soñar con la clasificación

Argentina no arrancó bien el Sudamericano Sub 20 y perdió en sus dos primeras presentaciones ante Paraguay (1-2) y Brasil (1-3). La Selección dirigida por Javier Mascherano buscará hoy no quedar eliminado ante Perú a las 19.00 por la fecha 4 del grupo A del torneo que se está disputando en Colombia.

Hasta el momento, ambas selecciones perdieron todos sus partidos, aunque Argentina tiene un partido menos, lo que aún le permite soñar con el pase a la fase siguiente.

¿Qué necesita Argentina para clasificar al hexagonal final?

Ganarle a la ya eliminada Perú y esperar que Colombia no derrote a Brasil para definir todo en un mano a mano con los Cafeteros. En caso de empate con Perú, Argentina necesita que Brasil derrote a Colombia para seguir soñando.