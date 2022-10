AMSAFE REGIONAL VOTARÁ SI APOYA UN NUEVO PARO DOCENTE O ACEPTA LA PROPUESTA DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Moción 1: Rechazamos la propuesta. No es paritaria, es extorsión. Paro por 48 horas y 72 horas.

Paro de 48 horas (12 y 13 de octubre) y de 72 horas (18, 19 y 20 de octubre), con posterior asamblea para evaluar el plan de lucha.

Movilizaciones regionales la primera semana, el día miércoles 12 y movilización provincial el día miércoles 19.

Reclamamos:

• Que el gobierno provincial respete la negociación colectiva. Recordemos que pagó aumentos a UDA y AMET rompiendo la paritaria,

realizando descuentos extorsivos a AMSAFE

• Exigimos con carácter de urgencia la intervención nacional para garantizar el cumplimiento de la Ley paritaria N°12958.

• Solicitamos una nueva propuesta ya que esta es la misma que se ofreció anteriormente y en nada da respuesta a los reclamos de

mejora salarial.

• Que devuelvan los descuentos realizados de manera ilegal.

• Actualización salarial mensual y automática para no perder contra la inflación.

• Equiparación de las asignaciones familiares con Nación.

• Ningún salario por debajo de la línea de pobreza.

• Defensa de la Caja de Jubilaciones y la obra social IAPOS.

• Aumento del presupuesto educativo para mejores condiciones de trabajo.

• EEMPA 1330: rechazo de las destitularizaciones y apertura inmediata a inscripción de estudiantes.

• Exigencia de plan de lucha de CTERA.

• Eliminación del impuesto a las ganancias. El salario no es ganancia.

• Transformación de la Jornada Completa en modalidad.

• Rechazamos la extensión del dictado de clases hasta el 23 de diciembre.

Moción 2: Aceptar en disconformidad.

• Exigir la inmediata devolución de los días descontados y el pago del aumento salarial en planilla complementaria.

• Declarar a AMSAFE en estado de asamblea permanente, alerta y movilización realizando acciones departamentales y provinciales para seguir

luchando por:

- Aumento de asignaciones familiares.

- Aumento de las partidas de comedor y copa de leche.

- Eliminación del impuesto a las ganancias de los salarios docentes.

- Exigir la continuidad del ámbito paritario para monitorear la evolución del salario tomando como referencia la inflación anualizada y la

evolución de la paritaria nacional docente y lograr las actualizaciones necesarias para proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores

de la educación.

- No al recorte de las prácticas médicas y prestaciones de servicios de IAPOS.

Moción 3: Rechazar la propuesta. Paro por tiempo indeterminado hasta que mejoren la propuesta.

• Que Iapos cumpla con sus afiliados.

• Reintegrar el dinero de los descuentos

• 6 horas cátedra diarias para preceptores, bibliotecarios, secretarios.

• Visibilización de la situación de las escuelas de educación artística de la provincia de Santa Fe.