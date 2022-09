CARLOS TEVEZ : "ME QUEDO CON EL ESFUERZO Y EL EMPUJE QUE DEMOSTRARON LOS CHICOS".

Después de no hablar luego de la derrota con Argentinos Juniors, Carlos Tevez decidió presentarse en la conferencia de prensa tras el empate de Central ante Estudiantes de La Plata. Dijo que Central otra vez regaló un tiempo pero que está orgulloso de los chicos que tiene. Y además que Mateo Tanlongo no estuvo en el banco por un golpe en la cabeza que sufrió el partido pasado y que no se va a meter en el tema de la renovación del contrato del jugador.

¿Qué imagen te dejó este empate?

Me quedo con lo hecho por Central en el segundo tiempo pero tenemos que aprender rápido de que nos puede pasar de regalar 30 minutos. Nos pasó lo mismo con Argentinos Juniors donde no jugamos bien en la primera media hora y después nos cuesta casi el doble levantar el partido. Me quedo con el esfuerzo y el empuje que demostraron los chicos en la segunda parte.

¿Por qué pensás que a Central le cuestan los primeros minutos y después se acomoda?

Tenemos que entrar, como digo siempre, levantando el paso porque sino se nos hace muy difícil. Cuando entramos en puntitas de pie nos cuesta. Los chicos tienen que entender que cuando jugamos como lo tenemos que hacer es difícil que nos sigan el ritmo.

¿Por qué te inclinaste por los chicos siendo que tenías gente con mayor experiencia en el banco como Benítez por ejemplo?

Los chicos tienen otro ritmo y hay que moverlo a Estudiantes. Si no le jugás rápido y de un lado para el otro es muy difícil entrarle. Entonces había que darle más dinámica.

¿Es normal a veces jugar mal como contra Argentinos y hoy bien como contra Estudiantes en el segundo tiempo?

Contra Argentinos regalamos como hoy el primer tiempo pero en el segundo jugamos bien. Y hoy nos pasó lo mismo. Hoy tendría que haber tres o cuatro cambios en la primera media hora. Pero hay que bancar a estos chicos, los conozco y puede pasar que no entren en sintonía rápido.

¿Cómo viste los ingresos de Damián Martínez y Candia que venían de lesiones y estuvieron antes del tiempo previsto?

Muy contento de tenerlos, al igual que a Ismael Cortez. Los chicos tienen ganas. Candia hacía tiempo que no jugaba y se fajó con los marcadores centrales, tenía hambre. Uno ve eso y como entrenador me da orgullo porque tienen pocos entrenamientos y ponen el pecho por el equipo.

¿Por qué no estuvo Tanlongo en el banco? ¿Estás al tanto de la decisión dirigencial que si no renueva contrato no siga jugando?

Mateo tiene un golpe en la cabeza. Tiene ocho o nueve puntos en la cabeza producto de ese choque con Argentinos. Cuando lo exigimos en los entrenamientos se marea un poco algo que es normal. Con el tema del contrato no me meto ya que es un problema de la dirigencia con el jugador.

¿Estuvo flojo el doble 5 con Ortiz y Mac Allister, ya que fallaron en la creación?

No son jugadores de creación sino de contención. Estuvimos flojos en todas las líneas en el primer tiempo y es por eso que a los 35’ del primer tiempo mandé a calentar a varios jugadores. Estuvimos mal como equipo. No doy nombres porque no me gusta y la culpa la tenemos todos.

Hoy se vio a Buonanotte haciendo un sacrificio importante también en materia defensiva. ¿Cómo lo viste?

Todos los chicos tienen ganas. Por eso empatamos un partido, porque los pibes fueron y uno hace que se siente orgulloso.

¿Qué le dirías al hincha de Central, que a pesar de venir golpeado hoy explotó la cancha un día de semana?

Le agradezco al hincha de Central porque siempre nos sentimos apoyados. Nosotros trabajando le hacemos olvidar a la gente que en dos meses haya elecciones. No es normal que una situación así los jugadores se hayan ido aplaudidos y eso nos pone feliz.

¿Hubo infracción en el gol de Estudiantes? ¿Cómo viene la competencia entre Broun y Servio?

De los árbitros no hablo más. Que hagan lo que quieran. En cuanto al arquero titular, Broun va a seguir atajando porque lo tengo que evaluar.