La foto viral que despejaría dudas sobre el polémico gol anulado a River en el Superclásico

El Superclásico de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional entregó todas las emociones que se esperaban en la previa y, como no podía ser de otra manera, también dejó una polémica muy discutida, que cambió el rumbo del partido. Con el partido 1-1 en el arranque del segundo tiempo, el Millonario se puso arriba por un blooper entre Pol Fernández y Lema, que terminó metiendo un gol en contra pese a la reacción de Chiquito Romero por evitarlo.

Sin embargo, el VAR intervino y, tras una exhaustiva revisión, decidió anularlo por no observar en ninguna de las repeticiones la pelota íntegramente adentro del arco con certeza. Se discutió mucho de la decisión del cuerpo arbitral, pero horas después del partido apareció una imagen viral en redes sociales que parece poner claridad en el asunto y, especialmente, darle la derecha a Jorge Baliño, el encargado del VAR.

El que la compartió fue Agustín Cáffaro, un basquetbolista argentino que juega en un club Italia y en la Selección, quien publicó una foto que le envió su cuñada: "Vengo a traerle tranquilidad al pueblo riverplatense. Todo legal. Saludos. Créditos a mi cuñada por la foto de la fecha", tuiteó el deportista adjuntando la foto desde la platea de River justo a la altura de la línea de meta, donde se ve que cuando Romero la manotea, la pelota no había cruzado toda la línea. Con la viralización de la imagen, un rato después la autora del documento compartió el cuadro por cuadro para darle todavía mayor validez a la cuestión. Brune Nasuti se llama la chica que capturó el momento desde el lugar indicado y subió el video.

Chiquito Romero y la jugada de la polémica: "No entró"

El arquero de Boca habló después del partido de la gran jugada de la tarde y aseguró que la pelota no ingresó en su totalidad. Además, pidió por la implementación del sistema con el que cuenta en Europa donde el esférico tiene un chip que indica al árbitro si esta ingresó o no a la portería, algo clave en estas jugadas tan milimétricas casi imperceptibles para el ojo humano.

"Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante. La pelota fue muy al límite, en el momento fue muy al límite. Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Como era tan al límite, espera la decisión del VAR, que le iban a decir al árbitro qué había pasado", aseguró el guardametas.