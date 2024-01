La salida de Luis Suárez al Inter Miami de Lionel Messi dejó un vacío difícil de llenar en la delantera de Gremio. Tal es así que desde diciembre se habla de muchas figuras para reemplazar al Pistolero, como la de Edinson Cavani.

Cavani tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2024 y, si bien no arrancó la temporada como titular frente a Platense en Vicente López, tras el desgarro que sufrió a fines de 2023, todo indica que será una de las fijas para Diego Martínez.

Por otro lado, lo que le llevó un poco de tranquilidad al Xeneize fueron las declaraciones del propio técnico de Gremio, Renato Portaluppi, quien descartó la idea de contratar al Matador en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Brasil de Pelotas (1-0), por el campeonato Gaúcho.

"Nunca hubo charlas. Una vez voy a pedir que ustedes no inventen historias. No existe nada con Cavani. No tiene ninguna posibilidad de venir a Gremio. Es una mala información. Les doy mi palabra que no existe nada por Cavani", disparó Portaluppi ante la prensa.



El nombre de Cavani volvió a retumbar en Brasil después de los dichos de Alberto Guerra, el presidente del club brasileño que lo tenía entre ceja y ceja.

"Era uno de los delanteros centrales a los que acudimos para pedir información. Esto es bastante normal en todos los clubes. Fuimos a conocer la situación, las condiciones y, a partir de ahí, también hay eliminaciones para saber si cabe en el bolsillo", reconoció.

Aunque no tardó demasiado en bajarle el pulgar: "Hay una cuestión técnica, una evaluación financiera y de comportamiento, para eliminar las opciones. Lo que realmente tiene es esto. Buscamos información o vienen a nosotros y evaluamos si es conveniente abrir negociaciones. Y, en el caso de Cavani, no abrimos negociaciones por él".



Cavani ingresó por Luca Langoni a los 10 minutos del complemento ante Platense y así vio acción por primera vez en el año para Boca. "Lo vi con unas ganas de jugar y una predisposición terrible, tuvo una lesión importante", afirmó Martínez.

La lesión de Cavani que lo afectó en el cierre de 2023

Cavani sufrió una molestia en el encuentro frente a Newell’s por la fecha 13 de la Copa de la Liga, la penúltima de la fase de grupos. Los estudios posteriores confirmaron que había padecido un desgarro en el recto anterior izquierdo.

El partido en La Bombonera fue el 12 de noviembre y el uruguayo se perdió las últimas presentaciones del Xeneize, entre ellas, la semifinal de la Copa Argentina frente a Estudiantes.

Cavani se mostró entrenando mientras sus compañeros descansaban y su puesta a punto continuó durante la pretemporada, que lo encontró ausente del amistoso ante Gimnasia y Tiro en la provincia de Salta. Finalmente, el Matador reapareció en la lista para viajar a Córdoba y volvió a jugar ante Talleres.

Miguel Merentiel y Luca Langoni, en tanto, fueron los elegidos por Martínez para conformar la dupla de ataque ante Platense, por lo que Cavani ocupó un lugar en el banco de suplentes para el inicio de la Copa de la Liga. La misma suerte corrió Darío Benedetto, otro que vio acción en el segundo tiempo en Córdoba.