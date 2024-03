Gol agónico y River es campeón de la Supercopa Argentina: el desaforado festejo de Martín Demichelis

River le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y es campeón de la Supercopa Argentina, gracias al gol en contra de Zaid Romero y a Rodrigo Aliendro, quien había ingresado a los 43' del segundo tiempo y cuatro minutos después le dio el título al Millonario con un zapatazo infernal que clavó la pelota en el ángulo. ¿Martín Demichelis? Lo festejó como ningún otro gol ¡y para los hinchas pincharratas!

A dos minutos de que se cumpla el tiempo reglamentario, Demichelis hizo ingresar al terreno de juego a Aliendro por Facundo Colidio, para que forme el doble cinco junto a Rodrigo Villagra y más de cara a lo que iba a ser el alargue. Sin embargo, el mediocampista de 33 años tenía otros planes....

El ex-Colón recibió de Claudio Echeverri por el carril central, controló cerca de la medialuna del área y sin mucha carrera sacó un derechazo violento que, por la cantidad de atajadas que lo hacían hasta este momento la figura del partido, parecía ser la única manera de vencer a Matías Mansilla: le rompió el arco.

Inmediatamente, Demichelis se dio vuelta y gritó desaforadamente el tanto del título hacia la tribuna que, si bien al principio se pensó que fue una descarga luego de los cánticos de "poné a los pibes..." por parte de los hinchas de River contra el técnico, luego se dio a conocer que de ese lado estaba la parcialidad del Pincha. Después, el abrazo con sus ayudantes de campo: Germán Lux y Javier Pinola.

Lo cierto es que, más allá de que el grito fue hacia el lado de los hinchas de Estudiantes, detrás hay un gran desahogo por los varios cuestionamientos que venía recibiendo el DT: los pocos silbidos en el Monumental, las críticas por sus cambios, el señalamiento previo por el once que alineó y los cánticos durante el partido, sumado al cruce con Enzo Pérez que resaltó por ser un frío reencuentro.

Demichelis, sobre su desaforado festejo: "¿Cómo no voy a gritar un gol de River en una final?"

Después de la consagración en la final, Martín Demichelis dialogó con la prensa y se refirió a su desaforado festejo. Allí, evitó profundizar en cualquier tipo de polémica y aseguró que su grito fue fruto de su condición de hincha del club y nada más: "¿Cómo no voy a gritar un gol de River en una final?".

"Hagan la interpretación que quieran. Los goles son amores y se gritan. Yo soy hincha de River y, en una final, ¿cómo no voy a gritar un gol?", fue la respuesta que brindó el DT, evitando ahondar en polémicas y versiones.

Por otro lado, Demichelis también fundamentó la emoción que mostró en el segundo gol en la charla que tuvo con los jugadores en el entretiempo: "Puedo hablar con autoridad de la derrota porque perdí las tres finales más importantes que puede jugar un jugador de fútbol: la final del Mundial, la de la Champions y la de la Copa América. En el entretiempo les dije a los chicos que las finales no vuelven, el partido estaba para jugarlo y ganarlo. Quería que entiendan que el primer tiempo no estábamos jugando bien. Se pusieron a jugarla y ahí están los frutos, por eso lo grité muchísimo. También estaba mi familia, que se comió palazos. Me pude abstraer muchísimo estos días, porque seguramente si hubiese leído a tantísimos opinólogos que, si bien está bien que así sea en nuestro país tan pasional con respecto al fútbol, hubiese tenido que cambiar el 11 inicial cada día".