Las sensaciones que dejó en River el triunfo ante Independiente Rivadavia y los cambios que se vienen

La victoria por 2-0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza trajo algo de alivio al clima general de River. Luego de lo que había significado el empate ante Talleres en Córdoba y la chance perdida de regresar a la punta del campeonato, el Monumental, que contó con un sector que silbó a Martín Demichelis cuando lo mencionó la voz del estadio, se sintió relajado por regresar a la vanguardia de la Copa de la Liga. Sin embargo, las sensaciones por el juego del equipo en el segundo tiempo no fueron las mejores puertas adentro.

Es cierto que el Millonario ganó con una diferencia de gol cómoda, gracias a los dos tantos de Miguel Ángel Borja, pero le costó cerrar un partido que aparentaba más simple. El elenco de Martín Cicotello contó con algunas acercamientos en el complemento, aunque se encontró con la figura de un Franco Armani en modo 2018. Por ejemplo, el Pulpo atajó -en un tiempo- un mano a mano contra Matías Reali que bien podría haber significado el descuento a los 65 minutos.

"Hicimos un buen primer tiempo, no pudimos aumentar la ventaja en el segundo. Estamos en el análisis permanente para intentar corregir lo que no nos sale bien de momento. Viene un partido importante y seguiremos buscando", comentó el entrenador en la conferencia de prensa posterior. Esa declaración pública se condice con las conclusiones que dejó el rendimiento en las entrañas de Núñez: no gustó la performance del equipo en la segunda mitad.

En cuanto a lo coyuntural, el plantel se quedó en las instalaciones de la cancha ubicada en Alcorta 7597 y no tendrá día de descanso. Los jugadores se entrenarán por la mañana y ya comenzarán a preparar el encuentro contra Independiente.

Los cambios que se vienen en River de cara al clásico contra Independiente

Cuando el DT presentó la planilla oficial, quedó claro que el once mixto que dispuso tenía como objetivo darle descanso a algunos jugadores que venían con muchos minutos en el lomo, como Leandro González Pirez, Enzo Díaz, Nacho Fernández y Esequiel Barco. Estos dos últimos ingresaron un rato en el partido como para no perder el ritmo. No obstante, todo indica que los habituales titulares regresarían con la mira en el clásico del sábado frente al Rojo en Avellaneda.

Otra buena noticia para Demichelis es que no tuvo que lamentar heridos tras la victoria en el Monumental, más allá de que en algún tramo Borja y Claudio Echeverri se tiraron para ser atendidos por alguna dolencia puntual y generaron una preocupación momentánea entre los hinchas.

El CT ahora apunta al apretado calendario que le queda por delante, porque sabe que será fundamental para el humor de la hinchada riverplatense, que todavía conserva cierta reticencia con el entrenador a partir de determinadas actitudes que no gustaron entre los simpatizantes millonarios.

Luego de visitar al elenco de Carlos Tevez, quien tendrá un partido aparte por todo lo que sucedió tras el escándalo con Barracas Central y por su relación de rivalidad con River, la Banda afrontará el miércoles 13 de marzo la Supercopa Argentina ante Estudiantes, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Otro compromiso clave que afrontará sobre la recta final será ante Instituto de Córdoba, con quien comparte el liderazgo de la Zona A con 17 puntos.

El calendario que le queda a River tras la victoria vs. Independiente Rivadavia

Independiente en Avellaneda - 9 de marzo.

Estudiantes en Córdoba por la Supercopa Argentina - 13 de marzo.

Gimnasia de La Plata en el Monumental - 17 de marzo.

Huracán en Parque Patricios - 31 de marzo.

Rosario Central en el Monumental - 7 de abril

Instituto en Córdoba - 14 de abril.