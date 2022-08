Rubén Rimoldi asumió como ministro de Seguridad de Santa Fe

El Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, le tomó juramento este miércoles al nuevo ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, quien reemplazó en el cargo a Jorge Lagna.

"Comenzamos una nueva etapa, en un momento complejo, para abordar un serio problema estructural que tiene la provincia. Destacamos el esfuerzo realizado por Jorge Lagna y Emilce Chimenti", dijo en su alocución el mandatario provincial.

"TOMAMOS LA DECISIÓN DE GENERAR CAMBIOS, NO NOS TIEMBLA LA MANO"

En esa línea, agregó: "Tenemos el deseo de esta etapa nos encuentre con más equipamiento, movilidad, tecnología y la acción concreta en territorio. Mucho trabajo y pocas palabras".

"Tomamos la decisión de generar cambios, no nos tiembla la mano. Siempre buscamos mejorar y encontrar las mejores respuestas para avanzar. Necesitamos el apoyo federal y el acompañamiento de la fuerza y la justicia federal, no pueden dejarnos solos. No es un tema de Santa Fe o Rosario, es un tema de todo el país, por la magnitud de lo que tenemos que enfrentar", agregó Perotti.

"NECESITAMOS EL APOYO FEDERAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUERZA Y LA JUSTICIA FEDERAL, NO PUEDEN DEJARNOS SOLOS"

Cabe destacar que el nuevo ministro será el encargado de tomarle juramento al nuevo Jefe de la Policía de Santa Fe, Miguel Ángel Oliva, que asumirá en lugar de la exjefa, Emilce Chimenti,

¿Quién es Rubén Rimoldi?

Policía retirado desde el año 2008, fue crítico de las reformas que se aplicaron a la fuerza provincial desde aquel año.

Fue jefe de la Unidad Regional IV de Policía, con jurisdicción en el departamento Caseros, y renunció tras conocerse la designación del comisario general Juan Luis Hek al frente de la fuerza de la provincia.

Nacido en Casilda el 30 de diciembre de 1959, Rimoldi (tiene 62 años), se desempeñó en seguridad vial, inteligencia e investigación criminal, operaciones policiales, armas y explosivos, jefe de Policía Departamental y comisario general hasta su renuncia en 2008.

En el ámbito deportivo, fue presidente Comisión Deportiva de Federación de automovilismo de Santa Fe y asesor de Seguridad de la Liga Casildense de Fútbol. En 2015 fue candidato a intendente de su ciudad natal.

En cuanto a su formación académica, es perito mercantil, técnico superior en Seguridad Publica de la Escuela de Policía.

También hizo un curso de capacitación avanzada en inteligencia Criminal en el Instituto Superior de Policía, entre otros.