Se levantó el paro de trabajadores municipales

"En mi opinión pasó lo que no tendría que haber pasado." Comenzó el Secretario General de ATM, mencionando que estaba prevista la medida de fuerza de 72 hs. con una movilización a Casa de Gobierno, pasando por el Ministerio de Trabajo.

Según explica Arigoni el acuerdo paritario quedó unificando el 6% correspondiente al mes de julio y el 5% de septiembre, cobrándose primero y luego el 5% del aumento correspondiente a agosto.

En el Acta del acuerdo Juan Arigoni no firmó "No está ni mi firma ni mi nombre. Yo no estoy de acuerdo y tengo que darle respuesta a mis afiliados. El 11% representa $5.900 y no te alcanza ni para el kilo de carne." Estamos negociando por el choripán y la gaseosa." Agregó.

