Fracasó la reunión con los transportistas y volvieron los cortes en todo el país

Los transportistas comunicaron esta tarde que fracasó el encuentro a la que los había convocado el Gobierno Nacional, a causa del conflicto por la falta de gasoil. “En realidad la reunión no se hizo. Porque los ministros no se presentaron. Iban a ir Alexis Guerrera, Martín Guzmán y el Secretario de Energía. Pero en lugar de eso, mandaron a funcionarios de segundas líneas sin capacidad de definir. Por eso este jueves vamos a volver a la protesta en las rutas”, dijo Santiago Carlucci de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA).

Los cortes serán en rutas y autopistas de la región. “Esto era algo que iba a suceder, porque el Estado está ausente por la actualidad que tiene el transporte de cargas. Muchos no tienen cubiertas ni combustibles. Es un trato desigual y deshumano y ahora escuchamos a Berni apurando para que muevan los camiones. Es un tanto golpista la manera que tiene para dirigirse a una parte fundamental de la economía argentina”, había dicho el mismo Carlucci más temprano.

El transportista agregó: “Van a tener que dar soluciones concretas, el paro no se va a levantar si no hay medidas concretas. Espero que la situación no se torne violenta, porque no tiene como fin generar caos, es un reclamo para dignificar nuestra fuente de trabajo. Hoy no estamos pudiendo trabajar ni cumpliendo con nuestras metas. Esta situación la termina pagando el ciudadano”.

“La manifestación es una medida pacífica por más grosera que parezca. Sé que genera mucha incomodidad, pero lo estamos tratando de llevar adelante con la mayor tranquilidad y sin actos violentos. Todavía no nos habló nadie del Estado, estamos esperando”, finalizo.