Amsafe pide al gobierno la reapertura urgente de las paritarias

Si la semana que viene no hay convocatoria a paritaria a los docentes, desde Amsafe advirtieron que se convocará a los delegados para tomar medidas de acción directa ante la falta de respuestas. Sonia Alesso alertó que luego de los números que se barajan a nivel nacional, la provincia no tiene argumentos para no convocar a los gremios a discutir salarios.

Según la dirigente, el acuerdo anual con la provincia contemplaba un incremento del 45%, cifra que está muy lejana si se la compara con los índices de inflación que se manejan para el presente año, que superaría largamente el 70%.

En 15 días y, de no haber respuestas, la dirigente gremial afirmó que se estará convocando a los delegados para debatir la posibilidad de medidas de fuerzas en la provincia.