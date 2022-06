Separación de Shakira y Piqué: por primera vez habló la “tercera en discordia”

Rápidamente arrancó la investigación para encontrar a la persona con la que el jugador del Barcelona se acostaba.

Entre las primeras informaciones, salió a la luz que Pique llevaba tres meses viviendo en su departamento de soltero y saliendo a boliches con amigos. Entre tanta fiesta, se supo las iniciales de la mujer misteriosa: ”C.M.”, que tendría 22 años de edad y que trabajaría como camarera en una de las empresas de la cual el central es dueño.

La mujer sospechada lanzó un comunicado para aclarar que ella no es la persona que buscan: “Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales.

“No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, explicó la joven.

Por último explicó: “No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”.