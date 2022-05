Efemérides del 9 de mayo

1605 - CLÁSICO LITERARIO. El escritor español Miguel de Cervantes Saavedra publica en Madrid la primera parte de la novela “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, obra cumbre de habla hispana y una de las más importantes de la literatura universal. La segunda parte se publicó en 1615.

1867 - BS. AS. FOOTBALL CLUB. Los hermanos británicos Thomas y James Hogg encabezan un grupo de trabajadores ferroviarios con el que fundan el Buenos Aires Football Club, el primer club de fútbol de la Argentina y de Sudamérica. El equipo practicó primero fútbol pero luego se dedicó al rugby.

1943 - MASACRE CHANGJIAO. Más de 30.000 personas son asesinadas en una incursión del ejército japonés en el pueblo chino de Changjiao durante la guerra con China. La masacre fue ordenada por el general japonés Shunroku Hata, condenado luego a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

1949 - ADRIÁN PAENZA. Nace en Buenos Aires el periodista, matemático y académico Adrián Paenza, ganador de cuatro premios Martín Fierro y dos Konex.

1952 - NACE ADRIANA VARELA. Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda la cantante Adriana “La gata” Varela (Beatriz Adriana Lichinchi), una de las voces femeninas más relevantes del tango. Ganó dos Premios Konex y otros tantos de la Asociación de Cronistas de Espectáculos.Lleva grabados más de 15 discos.

1962 - NACE DAVID GAHAN. Nace en la ciudad inglesa de Epping (Essex, Reino Unido) el músico y cantante David Gahan, vocalista y líder de la banda de música electrónica Depeche Mode, con la que grabó más de 20 discos.

1967 - RENÉ FAVALORO. En la Cleveland Clinic de la ciudad de Cleveland (Ohio, EEUU), el cardiocirujano argentino René Favaloro realiza la primera operación de bypass de arterias coronarias. Fue un hito en la historia de los tratamientos para enfermedades del corazón.

1982 - FALLECE NÉLIDA LOBATO. A la edad de 47 años muere en Buenos Aires la actriz y bailarina Nélida Lobato (Haydée Nélida Menta), ícono de la comedia musical y figura

del teatro de revista porteño en la década de 1970.

2012 - IDENTIDAD DE GÉNERO. El Senado sanciona la ley 26.743, por la que se reconoce el derecho ciudadano a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional de identidad, así como el acceso a la atención sanitaria integral de personas transgénero.

2020 - FALLECE LITTLE RICHARD. A la edad de 87 años muere en la ciudad de Tullahoma (Tennessee, EEUU) el cantante y pianista estadounidense Little Richard (Richard Wayne Penniman), uno de los más influyentes de la historia de la música y pionero del rock and roll.

2022 - AVES MIGRATORIAS. Se celebra el Día Internacional de las Aves Migratorias, declarado en 2006 por las Organización de las Naciones Unidas para concientizar a la población mundial sobre el cuidado y la conservación de estas especies.