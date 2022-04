Kevin Johansen lanzó un tema junto a Natalia Lafourcade como anticipo de su próximo disco

"Tú ve" se suma así a las ya presentadas "Last Night I Was Dreaming With You", primer corte en el que participa David Byrne; y a "Suzanne", en el que interviene Jorge Drexler; las cuales formarán parte del nuevo disco de estudio de Kevin Johansen.