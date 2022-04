LIGA VENADENSE: Se completó el partido y Juventud Unida terminó venciendo 2-1 a Unión y Cultura.

Este miércoles se reanudó a puertas cerradas, con diez jugadores por equipo y con un tiro penal a favor del local que cambió por gol Martín Isanta para poner el 2-0. Pero el Celeste llegó al descuento con un tiro libre de Leandro Canelo que desconcertó a Giménez y le puso emotividad al desenlace. Juventud Unida terminó ganando 2-1 y se transformó en el único puntero del campeonato.

Primera división A

Juv. Unida 14 puntos

Peñarol 12

Atl. Elortondo 11 (*)

Gral. Belgrano 11

Studebaker 9

J. Newbery (VT) 9

Rivadavia 9

Hughes FBC 8 (*)

Los Andes 8

Pueyrredón 8

Teodelina FBC 7

Sportsman 5

San Jorge 4

Nueva Era 4

U. y Cultura 4 (*)

Matienzo 1

(*) Suspendido por incidentes cuando Hughes tenía un penal a favor. Resolverá el Tribunal de Penas.

Primera División B

Zona 1

Sp. Sancti Spíritu 14 puntos

Belgrano FBC 13

Ciudad Nueva 11

Centenario 10

J. Newbery (R) 9

Talleres 7

Ben Hur 5

Central Arg. 5

Independiente (A) 1

Zona 2

Dep. Chapuy 13

Carmelense 13

Racing 12

San Martín 11

Independiente (VC) 10

Sarmiento 10

Sp. María Teresa 8

Náutico 7

Sacachispa 4

Avellaneda 3

PRÓXIMA FECHA

Primera División A (7ma)

Viernes 21 hs:

Studebaker vs. Teodelina FBC

Sábado 16 hs:

Hughes FBC vs. Unión y Cultura

Domingo 16 hs:

Nueva Era vs. Los Andes

Matienzo vs. Juv. Pueyrredón

Peñarol vs. Rivadavia

Gral. Belgrano vs. Sportsman

Jorge Newbery (VT) vs. Juv. Unida

San Jorge vs. Atl. Elortondo

Primera División B (8ma)

Zona 1

Sábado 16 hs:

Def. Talleres vs. Jorge Newbery (R)

Domingo 16 hs:

Central Arg. vs. Independiente (A)

Ciudad Nueva vs. Centenario

Ben Hur vs. Belgrano FBC

Sp. Sancti Spíritu

Zona 2

Racing Club vs. Sacachispa

Dep. Chapuy vs. Sarmiento

Independiente (VC) vs. Sp. Carmelense

San Martín vs. Náutico

Avellaneda vs. Sp. María Teresa