Diego Martínez bancó el nivel de Boca pero reconoció: "Es de esos partidos que duelen mucho"

Se lo notaba incómodo al técnico de Boca, Diego Martínez, en el Nuevo Gasómetro post empate 1-1 con Sarmiento. Es que, más allá de que elogió el rendimiento del equipo durante toda la conferencia, no ocultó su enojo por la falta de triunfos en el inicio de su ciclo. Igual, primó la calma en su mensaje, intentando reforzar la confianza del grupo.

"Son esos partidos que duelen mucho, cuando de acuerdo al rendimiento del equipo lo más justo hubiese sido llevarnos los tres puntos. Es lógico el planteo de Sarmiento, un equipo fue superior, tuvimos el control del primer tiempo, el gol tempranero no nos hizo dejar de buscar pero sí tener más tranquilidad en esa búsqueda. En el segundo tiempo el equipo generó muchas situaciones claras, da bronca y nunca elijo perder, pero si tengo que perder puntos, de esta manera con el nivel del equipo me deja más tranquilo", destacó.

"Me preocupa cuando, como el otro día en el primer tiempo con Platense, no pudimos imponernos, pero en el segundo y hoy en todo el partido el equipo fue superior al rival. Lejos de conformarse con esa ventaja, el equipo en el segundo tiempo y con el adelantamiento de Sarmiento, que cambió de sistema y tomó más riesgos con un 442, Kevin (Zenón) empezó a jugar entre líneas y a hacerle el 3 versus 2 a los volantes de Sarmiento, generamos muchísimas situaciones. Duele muchísimo, da mucha bronca, pero siento que, con lo que el equipo mostró hoy, el camino nos va a dar muchísimas más alegrías, ajustando, mejorando, tratando de no conceder ni una situación. El rendimiento del equipo me deja conforme", repitió el DT.

Sobre el ánimo en el vestuario, Martínez confió: "Charlamos esto de masticar bronca, que todos sabemos que fue injusto y perdimos dos puntos, pero si analizamos el rendimiento en los noventa nos tiene que dar más tranquilidad, tenemos que plasmar más para que cualquier situación no nos haga sufrir. Perdimos dos puntos y el equipo mereció los tres, pero la única manera de salir es redoblando el esfuerzo, seguir trabajando y confiando, viendo que el equipo es superior al rival. Hoy llegamos por todos lados ante un rival muy ordenado defensivamente, nos tenemos que quedar con la tranquilidad, más allá de la bronca, de que el rendimiento fue bueno".

"En ambos partidos aparecieron cosas que nos gustan y nos identifican. Con el tiempo de trabajo, la acumulación de semanas de trabajo y de partidos, vamos a estar más cerca de ese ideal. El segundo tiempo de hoy me gustó desde el dominio, que se traduzca en situaciones. La idea del modelo de juego de cada cuerpo técnico no termina nunca y siempre va tratando de adaptarse, de crecer. La bronca es por tener solamente dos de seis puntos", redondeó sobre su impronta en el juego.

La defensa a Pol Fernández y Edinson Cavani

Al ser consultado sobre los silbidos que recibió Guillermo Fernández, el extécnico de Huracán lo relativizó: "Pol es un futbolista importante para nosotros y el descontento tendrá que ver con ese momento del partido y la necesidad de ir a ganarlo y de poder tener un resultado más justo como creo que hubiese sido".

Después, descartó una lesión del uruguayo y se refirió a su escasez de gol: "No pidió el cambio Edi, estaba con un cansancio lógico, fue realmente muy importante, tiene una jerarquía impresionante, estamos encantados de poder trabajar con él. Y para los delanteros en los momentos en los que no pueden convertir -no se lo voy a decir a él-, pero lo más importante es mantener la calma, peor sería que no tuviera esas situaciones, él las genera y los desmarques que hizo fueron espectaculares. Será cuestión de tiempo y, en cuanto entre una pelota, vendrán muchas más. Es uno de nuestros líderes en el día a día, además de todo lo que nos da en el juego y dentro del campo, ya va a poder dar lo que más quiere es convertir".

Martínez, sobre Cristian Lema y Kevin Zenón

"Cristian nos parece ese tipo de central con mucha autoridad que Boca ha mostrado en toda su historia y Kevin es versátil, es interno, puede jugar de extremo, tiene control, ruptura, centro, la verdad que estamos encantados. Desde nuestro arribo al club empezamos a hablar de su posibilidad, parece que tuviera más tiempo que el que tiene trabajando con nosotros. Sus características se adaptan muchísimo a nuestro estilo de juego", elogió.