Dalma y Gianinna Maradona despidieron a su tío Hugo con un mensaje en Instagram

Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas de Diego, despidieron este martes a su tío Hugo, quien falleció por la mañana a los 52 años en Italia luego de haber sufrido un infarto, con diferentes mensajes en sus cuentas de Instagram.

La actriz escribió: "Tío QEPD", con una foto del exfubolista de 52 años en una storie de su cuenta oficial.

El posteo de Dalma en su historia de Instagram.

Además, Dalma, la primera hija de Diego en manifestarse públicamente, les mandó un "abrazo infinito" a sus primos Nicole, Thiago y Melina, los hijos de Hugo.

Por su lado, Gianinna, con un texto más amplio y una foto en la que están Hugo, Diego y Lalo Maradona en una cancha, contó: "Hoy no, en un tiempo quizás si. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable".

"El más chiquito de los tres, mi padrino, el más rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá, quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty, compañero de karaoke, quien me dio sushi por primera vez, quien me vetó a Snoppy para siempre por decirme que era mufa...", detalló.

"Me guardo haber compartido tanto. Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le dé a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que solo tenia 8 años, la clínica Olivos juntos, hablarnos con los ojos", continuó.

"Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrázalo fuerte por mi. Feliz reencuentro! LOS AMO!", cerró Gianinna.