Andrés March: "No vemos la rivalidad, nos damos una mano entre todos."

Sobre la fecha de Melincué "Estuvo muy bueno hoy, después de la garúa que hubo en la largada del 2° rulo estuvo un poco peligroso, hubo que levantar y tener cuidado pero se llevó bien. En la primer pasada largué a 3 segundos del último cuatri, lo alcancé y alcancé al otro; fue difícil hacer un buen tiempo porque venía adentro de la tierra de los otros, después de la lluvia fue espectacular porque no volaba nada.

La hoja de ruta. "En esta época del año donde están todos los campos sembrados, hay cosecha y demás, es complejo meterse a un campo. Se hace lo humanamente posible."

Cañaseños en el Rally. "Lo importante es que prueben el Rally, hay chicos que les gusta más, otros menos pero hay siempre 4 o 5 chicos que vienen a correr, la cuestión económica o laboral siempre es un factor que hace que haya algún ausente pero la idea es que para el año que viene tengamos 3, 4, 5 motos fijas."

Andrés March además de ser el Campeón del Rally Santafesino está participando del Enduro Santafesino siendo un Campeonato corto de 3 fechas (Carcarañá, Firmat y Casilda) de la que participó en Firmat y ganó dentro de su categoría.

La próxima fecha será la coronación y se correrá el 11 y 12 de diciembre en Casilda.

Enduro Santafesino. "Lo que noto es que del Enduro lo que lográs es un estado físico increíble y un tacto con la moto bárbaro porque estás una hora compitiendo sin parar. A la hora del Rally te da muchísimo oxígeno porque es menos exigente en cuanto a lo físico."

Rally Santafesino CDA en el departamento General López. "Siempre estamos tratando que se vaya lo más al sur de la Provincia porque hay una gran cantidad de pilotos que quieren competir. Creo que la dirigencia hace todo lo que es humanamente posible teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia. Se fueron cayendo un montón de fechas, Santa Isabel era una. Probablemente el año que viene la tengamos."

2022. "Me gustaría hacer dos Campeonatos, de Rally y de Enduro. Estaba haciendo el Enduro Baires, fui a 3 fechas pero no lo pude seguir por una cuestión de costos; eran muy largos los traslados y no tenía el presupuesto para hacer todo y El Rally es algo que me gusta mucho, voy a tratar de hacerlo todo el año. "

Rally Santafesino. "La camaradería que hay es valorada por todos, eso hace que el que se enganche por más que no le guste tanto la disciplina, le gusta todo el entorno y vuelva. No vemos la rivalidad, es darnos una mano entre todos, lograr que todos lleguemos y que no nos golpeemos, está muy bueno el ambiente."

Agradecimientos. "En primer lugar a mi familia porque es la que me banca siempre, a los amigos, a Fabián Sikora que siempre nos da una mano y a todos los que de una manera u otra están al pendiente de lo que hacemos."