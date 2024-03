Sorteo Copa Libertadores 2024: horario del evento, dónde ver en vivo y formato

Éste lunes 18 de marzo, desde las 20 en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2024, en donde los 32 participantes serán divididos en cuatro bombos de ocho equipos de acuerdo al ranking y conocerán a sus rivales a enfrentar en la máxima cita del continente. Conocé todos los detalles, formato y dónde ver en vivo.

Formato del Sorteo de la Copa Libertadores 2024

Los 32 participantes del máximo torneo del continente serán divididos en cuatro bombos de ocho equipos de acuerdo al ranking. Cabe destacar que dos equipos de un mismo país no podrán compartir el mismo grupo, a excepción de que uno de ellos provenga de la fase preliminar. Acá todos los detalles:

El equipo campeón de la Libertadores 2023 será colocado directamente como cabeza de serie del Grupo A.

A fin de establecer las cabezas de serie de los siete grupos restantes (B al H), se utilizará el Ranking Conmebol del 18 de diciembre de 2023. Los 7 clubes cabezas de serie de los Grupos B al H, serán los equipos posicionados en las primeras 7 ubicaciones según el referido Ranking, excluyendo la posición del campeón de la Libertadores 2023.

La segunda línea estará compuesta por el último campeón de la Sudamericana 2023, más los 7 equipos subsecuentes del Ranking del 18 de diciembre de 2023.

La tercera línea se formará por los 8 equipos subsecuentes del ranking del 18 de diciembre de 2023.

La cuarta línea se conformará de 4 equipos provenientes de la Fase 3 (G1, G2, G3 y G4) más los 4 equipos subsecuentes del Ranking del 18 de diciembre de 2023.

En la Fase de Grupos cada equipo jugará un partido en condición de local y un partido en condición de visitante contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo.

Los equipos ubicados en primer y segundo lugar de cada grupo se clasificarán para la Fase de octavos de final.

Los 8 equipos ubicados en la tercera posición en sus respectivos grupos clasificarán a la Fase de Playoffs de los octavos de la Sudamericana 2024.

Bombos del Sorteo de la Copa Sudamericana 2024:

Bombo 1

Palmeiras (BRA)

River Plate (ARG)

Flamengo (BRA)

Grêmio (BRA)

Peñarol (URU)

São Paulo (BRA)

LDU Quito (ECU)



Bombo 2

Atlético Mineiro (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Libertad (PAR)

Cerro Porteño (PAR)

Estudiantes LP (ARG)

Barcelona (ECU)

Bolívar (BOL)

Junior (COL)

Bombo 3

San Lorenzo (ARG)

The Strongest (BOL)

Universitario (PER)

Deportivo Táchira (VEN)

Rosario Central (ARG)

Alianza Lima (PER)

Millonarios (COL)

Talleres (ARG)

Bombo 4

Caracas (VEN)

Liverpool (URU)

Huachipato (CHI)

Cobresal (CHI)

Botafogo (BRA)

Palestino (CHI)

Nacional (URU)

Colo-Colo (CHI)