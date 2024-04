Martín Demichelis volvió a tener un picante cruce con un periodista: "A veces hay un poquito de mala intención"

Después de lo que fue la goleada de River ante Instituto de la mano de un Facundo Colidio intratable, el Millonario selló su clasificación a los playoffs de la Copa Liga Profesional y dio vuelta una situación que lo tuvo eliminado durante 45 minutos. Si bien la alegría se propagó entre todos los integrantes del plantel, lo cierto es que el entrenador del conjunto de Núñez, Martín Demichelis, protagonizó un tenso cruce con un periodista con quien había discutido hace algunas fechas y se negó a contestarle una pregunta en la conferencia de prensa.

La consulta iba dirigida hacia lo que el DT les había dicho a sus jugadores en el entretiempo para intentar dar vuelta un resultado que, hasta ese momento, era de 1-0 en contra. Allí, sin perder la calma, Micho fue tajante: "Lo que les dije a los jugadores va a quedar ahí... La última vez me hiciste una pregunta bastante malintencionada, así que no te voy a contestar. Va a quedar ahí, entre nosotros".

El episodio al que el entrenador hacía referencia fue aquel que se dio después del 1-0 en contra ante Huracán, cuando el mismo periodista le preguntó si creía que "la idea les llegaba a los jugadores". Esa vez, Demichelis se enojó y fue cortante en su respuesta. Hoy, con un resultado favorable y la clasificación en el bolsillo, el entrenador se acordó de eso y, pese a la insistencia del periodista, mantuvo su postura: "A veces hay un poquito de mala intención. Me querés dejar en evidencia, yo no te quiero dejar en evidencia a vos. Si yo te pregunto algunas cosas, no las vas a saber responder y vas a quedar mal adelante de tus compañeros. Lo que les dije queda ahí, el vestuario".

Con River en los playoff, qué tiene que pasar para que se enfrente a Boca

Con la derrota frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, partido que de la jornada 11 que se había suspendido por la descompensación del chileno Javier Altamirano, el Xeneize quedó 5° en la Zona B con 22 puntos y +7 de diferencia de gol y fuera de la zona de clasificación, por detrás de Godoy Cruz (1° con 29p y +11 DG), el Pincha (2° con 24p y +9 DG), Lanús (3° con 23p y +7 DG) y Defensa y Justicia (4° con 23p y +3 DG). Todo se definirá este martes.

Por su parte, la zona A quedó esclarecida. El Millonario venció 3-1 a Instituto en Córdoba y quedó primero en la zona con 27 puntos debido al empate que protagonizaron entre los líderes Argentinos Juniors y Barracas Central por 3-3 en La Paternal. Finalmente cerró Vélez, que le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia y quedó cuarto con 25 puntos, por lo que será rival de Godoy Cruz, el único que tiene lugar asegurado en el grupo B.

Con este panorama, para que haya un Superclásico en la próxima instancia Boca debe terminar cuarto y para eso se deben dar dos combinaciones posibles de resultados en la definición de este martes, en la que el Xeneize necesita ganar en La Bombonera a Godoy Cruz para depender de sí mismo, aunque con un empate también podría pasar.

Opción 1:

Si Estudiantes le gana a Lanús o viceversa

Defensa le gana a Newells

Boca le gana a Godoy Cruz

*Si empatan Lanús y Estudiantes, Boca deberá ganarle a Godoy Cruz por un gol de diferencia.

Opción 2:

Requisitos:

Estudiantes le gana a Lanús

Racing no le gana a Belgrano

Defensa tiene al menos que empatar con Newell's

Boca empata con Godoy Cruz