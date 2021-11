Maradona: ¿cuánta plata dejó de herencia?

Diego Maradona no sólo desplegó un dolor infinito alrededor del mundo luego de la trágica noticia del 25 de noviembre del 2020. El 10 también ha dejado leyendas, goles, memorias, sonrisas y muchos bienes. Muchísimos. Esa herencia hoy es parte de la causa de su sucesión, mientras por otro lado avanza la investigación de la muerte. Sus herederos todavía no saben el valor del patrimonio. Claro que hay varios millones que ya están en el expediente, Y autos. Y casas. Y cuentas bancarias. Y hasta tanques.

24/11/2021 6:01 Olé

Maradona

Actualizado al 24/11/2021 6:01

Diego Maradona no sólo desplegó un dolor infinito alrededor del mundo luego de la trágica noticia del 25 de noviembre del 2020. El 10 también ha dejado leyendas, goles, memorias, sonrisas y muchos bienes. Muchísimos. Esa herencia hoy es parte de la causa de su sucesión, mientras por otro lado avanza la investigación de la muerte. Sus herederos todavía no saben el valor del patrimonio. Claro que hay varios millones que ya están en el expediente, Y autos. Y casas. Y cuentas bancarias. Y hasta tanques...





Por el momento, son cinco los herederos legítimos: Dalma y Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernando. Pero puede haber más, Magalí Gil y Eugenia Laprovittola aguardan los resultados genéticos para determinar si son hijas naturales de Diego. Con el propósito de encarrilar este tipo de demandas de paternidad que se podían dar, se guardaron seis muestras de ADN de Maradona, y una ya fue trasladada a La Plata para el procedimiento que se llevará el 14 de diciembre.



Una vez resueltos esos reclamos por paternidad, la jueza civil platense Luciana Tedesco del Rivero podrá avanzar en la causa por los destinos de la sucesión, Pese a tratarse de Maradona, hoy no se puede hablar de grandísimos millones a dividir entre sus cinco hijos,















































Diego dejó entre 5 y 6 millones de dólares en cuentas en bancos de Suiza. Una parte del dinero estaba en una entidad financiera de Dubai, donde también es propietario del 30% de un café. En Bielorrusia tenía un tanque anfibio y el 5% de un club como parte de su contrato con el F.C. Dínamo Brest.

El 10 cobró en el último tiempo una alta suma por los derechos de la serie Maradona: Sueño bendito. Si bien el contrato llegaría al millón de dólares, se cree que Amazon le pagó a Diego hasta seis veces más que ese valor.



Los bienes de Maradona.

Otros bienes serán subastados el 19 de diciembre. El dinero recaudado (se puede participar de forma remota desde cualquier parte del mundo a través del sitio especializado de la empresa Adrián Mercado) se utilizará en principio para pagar impuestos adeudados y recién podrá distribuirse desde el año que viene.



Los bienes de Maradona.

¿Qué se subastará? La casa de Cantilo 4575 en Villa Devoto, un chalet cargado de historia en la familia. Dos BMW. Una camioneta Hyundai H1 Minivan. Y muchos objetos que están guardados en dos bauleras en San Isidro, y de los cuales ya se hizo un inventario para el remate.



Los bienes de Maradona.

Los objetos de su baulera:

-13 pelotas del artista colombiano Mr Bling: una en color plateada que dice: 1986, con la firma de Diego y en la base la frase: "La PELOTA NO SE MANCHA, DIEG0 ARMANDO MARADONA". Una en color dorado con la firma de Diego, una del Fútbol Club Barcelona, una del Napoli, y de Boca.

-1 reloj de pared plateado, 2 relojes medianos de pared marca HUBLOT, 1 reloj grande pared marca Hublot.

-31 libros, entre llos, varios autografiados (20 por los autores y con dedicatorias).

-Bolsos de marca Puma de colores rojo, negro, azul y blanco, entre otros, una bandera argentina, una caja con dos remeras con cuello color celeste con el número 10.

-Nueve trajes, dos túnicas de color blanco, tres camisas, un abrigo largo color negro.

-Doce camisas, seis chaquetas, un traje, parlantes, sistema de sonido, masajeador.

-Camisetas de distintas selecciones y equipos: una de Millonarios de Colombia que dice "para el más grande de todos", una de Manchester City que dice "para mi Diego Gay con todo mi cariño, Agüero Kun"; una de Bulgaria de Stoichkov que dice "para mi gran amigo Diego A. Maradona con cariño"; una de Shenhua que dice: ".. Tevez (32)", una de la Selección Argentina Masculina de Hockey con 14 firmas; una del Club Atlético Boca Juniors marca Nike con varias firmas; una del Club Jeonbuk marca Hummel con varias firmas; una del Club Atlético Mineiro con dedicatoria firmada por Dátolo; una del Club Nápoles de color rojo de Hamsik con el número 17 firmada; una de entrenamiento de la selección de Brasil que dice "maestro Maradona todo o carinho do amigo. Rivellino".

-Una guitarra en funda de color negra que dice "Diego Armando Maradona, el más grande de la historia. De tu amigo Vicentico".

-Tres cajas de color verde con la marca "Rolex".

-14 cajas de color negra con la marca "Hublot", dos cajas de color bordo con la marca 15 "Cartier", tarjetas de originalidad, tres de la marca' "Rolex".

-Juego de ajedrez con piezas de metal con la insignia Patria Croatica.

-Un equipo de Blue Ray.

-Una lámpara negra y plateada, un decodificador marca Bein.

-Tres cajas con premios, trofeos y reconocimientos.

-Tres cajas con discos y películas.

Caja con gorras.

-Paletas de pádel, raquetas de squash, guantes de boxeo, tarjetero y billetera FIFA, dos pares de gemelos, un acolchado, tres pares de suecos amarillos, cuatro túnicas.

-Ropa deportiva en variedad. Una camiseta de Boca firmada por Palermo y otra firmada por Schiavi, una remera de color bordeaux marca Nike Advantage Federer firmada por Roger Federer.

-Zapatillas y botines varios.

-Un muñeco de plástico cerrado en envoltorio transparente de marca Futbolistas.

-Un parlante, una caja con dos Coran, transformadores y decodificador de televisión.

-Camiseta de básquet marca Nike de Boca.

-Tapado de piel, bolsos y nebulizador.

-Una cámara marca Fujifilm.

-Televisión marca Panasonic, televisión marca Samsung, televisión marca Panasonic, televisión marca LG.

-Bicicleta fija, elíptico, gimnasio multifuncional, step, mini cama elástica; kit de entrenamiento.

-Un estuche tallado con el escudo de Independiente, con la inscripción "para el más grande de todos!!!, te quiero mucho Pelusa, querido, el Bocha".

-Un bolso deportivo con las iniciales de GELP.

-Una caja fuerte.

-Cafetera marca Dolce Gusto, un rallador, un masajeador de cuello y hombros, un humidificador de habanos.

-Cuadros de diferentes tamaño.

-Vajilla envuelta en films con platos playos, hondos, de postre, tazas, pocillos y un mate.