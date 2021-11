Murió Lucas González, el adolescente baleado por la Policía de la Ciudad

Familiares de Lucas González confirmaron el fallecimiento en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, del futbolista juvenil de Barracas Central que había recibido un disparo en la cabeza en un hecho por el que fueron desafectados los tres policías porteños que intervinieron en una persecución.

El último parte médico del Hospital El Cruce, de Florencio Varela, había señalado que Lucas estaba recibiendo “soporte artificial de funciones vitales” y permanece “ventilado mecánicamente con apoyo hemodinámico y medidas de soporte vital”. Y se indicaba que la “condición neurológica es crítica” y “se están realizando los estudios pertinentes para definir su pronóstico”. Finalmente, falleció poco después de las 17.

"Mataron a mi sobrino. Queremos pedir Justicia por Lucas. Lucas va a seguir en nuestros corazones y en los corazones de mucha gente", dijo Emanuel, tío del futbolista, en la puerta del centro asistencial.

La causa está a cargo del juez de Menores Alejandro Cilleruelo, que hoy dispuso la liberación de los tres amigos de González, futbolista de las divisiones juveniles de Barracas Central.

“Es un caso de ‘gatillo fácil’, porque no pueden sacar un arma y dispararles a unos pibes. Tiraron a matármelo. Esa gente [los policías] no está capacitada para andar con un arma”, dijo Cintia López, la madre del joven futbolista. Entre sollozos, la mujer afirmó que su hijo había recibido dos balazos en la cabeza y que los médicos le habían dicho que la situación “era irreversible”. “No hay esperanza, no tiene signos vitales, está muy mal, hay que esperar, está en manos de Dios”, se resignó.

Se confirmó que no hubo enfrentamiento alguno, que solo dispararon los policías que estaban de civil y circulaban en un móvil no identificable. Además, el padre de uno de los jóvenes que iban con Lucas González aseguró que el auto en el que iban los adolescentes es suyo.