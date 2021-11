Jorge Boasso: "Me da tristeza y bronca que seamos los unicos que presentamos proyectos"

El exconcejal de Rosario dijo que lejos de la soberbia sino como un dato de la realidad, es “el único candidato a senador que presentó 26 propuestas que se convertirán en su momento en 26 proyectos de ley” y acusó a su contrincante Carolina Losada por no medirse en un debate público.



A solo cuatro días de la elecciones generales, el candidato por Primero Santa fe volvió a mostrar su posición crítica sobre sus pares en la competencia por las tres bancas en juego en la Cámara Alta nacional. En ese sentido, insistió con resaltar que la campaña “fue plana“, ya que sus contrincantes “no presentaron proyectos”.



En esa misma línea destacó: “Por eso la mayoría eludió los debates, es muy triste que los candidatos a senadores no hayan querido confrontar ideas“. Y de paso hizo eje en diferenciarse de la postulante de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, ” No quiso debatir porque no conoce la provincia de Santa Fe, vivió encerrada en los últimos 20 años en un country en el Tigre”. Así recordó que en el único debate que se realizó, organizado por la Universidad de Rosario, esta última no participó y envío a su segundo.



Posteriormente, reiteró su crítica a la mayoría de la clase dirigencial del país, ¨tenemos múltiples políticos, pero ningún estadista. Qué van a hacer cuando se sienten en la banca que alguna vez ocupó Lisandro de la Torre, sino tienen proyectos. Es muy triste”. Y siguió: “Qué puede saber Losada que pasa en el campo en Venado Tuerto, ¿que aporte hizó sobre el tema de las retenciones a la ganadería? Nada, porque los porteños no conocen lo que pasa por acá”.



En el mismo orden, lanzó de manera contundente: “El primer acto de corrupción de un dirigente es no estar capacitado para asumir un cargo. Nosotros necesitamos legisladores que puedan defender Santa Fe”.