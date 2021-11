Riquelme aclaró por qué se reunió con los jugadores: "No es ningún lío lo que pasó, los fui a felicitar"

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, aclaró hoy lo sucedido el sábado luego de la derrota del "Xeneize" con Gimnasia y Esgrima La Plata, cuando hizo bajar a los jugadores del micro y mantuvo con ellos una charla de alrededor de 15 minutos, y sostuvo que fue a "felicitarlos" y "se armó una novela bárbara".

"Para mí no es ningún lío lo que pasó. Yo al hotel no voy, no tengo por qué ir. Fui a felicitar a los jugadores y se armó una novela bárbara. Pero tenemos claro quiénes son, cuáles son los programas, porque son siempre los mismos. Esto es divertido, porque el hincha de Boca ya lo entendió. Desde el día que ganamos las elecciones, sabemos cómo es", manifestó Riquelme en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, agregó: "No tengo por qué sentirme mal porque fui a felicitar a los jugadores, pasa que estamos mal acostumbrados en este país. Yo nunca voy a vivir como dirigente porque siempre voy a ser futbolista, pero acá creemos que cuando entra un dirigente al vestuario es para retar o echar al técnico. Yo estaba feliz por el segundo tiempo que habían jugado con Gimnasia".

Además, le respondió a Oscar Ruggeri, quien dijo que Riquelme "se cree el dueño del club" y, "como persona, te defrauda a cada paso". "Si sale un amigo y dice que lo defraudé, me pondría mal porque sé que él me quiere y que yo lo quiero. Lo mismo si pasa con un familiar. Pero si lo dice una una persona con la que no tengo relación, no me genera nada", remarcó el ex enganche.

Y continuó: "Acá parece que felicitar a tus jugadores está mal, yo nunca vi nada igual, es como si fuese tu jefe y te felicita porque estás haciendo bien tu trabajo y te quieran armar una novela, es fabuloso. Además, no soy el portero del club, me dedico al fútbol”.

Ante esto, cargó contra la gestión anterior encabezada por Daniel Angelici: “Nos dejaron en el club con deuda, no pudimos traer a Roger Martínez porque no nos dejaron plata, quieren escuchar todo eso, se los digo, ahí tienen. Pero lo jugadores que trajimos nos han rendido, porque le han ganado a Mineiro, le han ganado a nuestro rival por Copa Argentina y mañana intentarán hacer lo posible para llegar a la final".

En ese sentido, el ídolo "xeneize" aseguró su permanencia en la institución de la Ribera: “Vamos a estar un montón de años, porque amamos nuestro club, lo vamos a cuidar mucho. Los otros ya estuvieron mucho tiempo, estuvieron como 20 años, ya lo han usado para lo que lo querían usar, ahora nosotros lo único que queremos es cuidarlo, estamos volviendo a ser un club de fútbol".