La Copa de la Liga está por llegar a su fin y a falta de una fecha la chance de que haya un Superclásico en los cuartos de final es concreta. Repasá las cuatro opciones que existen para que haya un Boca-River en el torneo local.

Con la derrota frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, partido que de la jornada 11 que se había suspendido por la descompensación del chileno Javier Altamirano, el Xeneize quedó 5° en la Zona B con 22 puntos y +7 de diferencia de gol y fuera de la zona de clasificación, por detrás de Godoy Cruz (1° con 29p y +11 DG), el Pincha (2° con 24p y +9 DG), Lanús (3° con 23p y +7 DG) y Defensa y Justicia (4° con 23p y +3 DG).

Por su parte, el Millonario venció 2-1 a Rosario Central en el Monumental en el último compromiso por el torneo local y quedó 3° en la Zona A con 24 puntos y +14 de diferencia de gol por detrás de Argentinos Juniors (1° con 25p y +11DG) y Barracas Central (2° con 25p y +5 DG) y por encima de Talleres de Córdoba (4° con 23p y +8 DG).

En tanto, para que haya un Superclásico, existen cuatro posibilidades sabiendo que el formato del torneo cruza al 1° de una zona contra el 4° de la otra y el 2° de una con el 3° de otra, y viceversa. y que Godoy Cruz tiene asegurada la primera posición en la Zona B:

River A1 vs. Boca B4 (Opción 1)

Requisitos:



1) River le gana a Instituto.

2) Empatan Argentinos y Barracas.

3) Estudiantes le gana a Lanús.

4) Defensa le gana a Newell's.

5) Boca le gana a Godoy Cruz.

También sucede si Lanús le gana a Estudiantes.

Si empatan Lanús y Estudiantes, Boca deberá ganarle a Godoy Cruz por 1 gol de diferencia.

River A1 vs. Boca B4 (Opción 2)

Requisitos:

1) River le gana a Instituto.

2) Empatan Argentinos y Barracas.

3) Estudiantes le gana a Lanús.

4) Racing no le gana a Belgrano.

5) Boca empata con Godoy Cruz.

River A2 vs. Boca B3 (Opción 3)

Requisitos:

1) Hay un ganador entre Argentinos y Barracas.

2) River le gana a Instituto.

3) Boca le gana a Godoy Cruz.

4) Hay un ganador entre Estudiantes vs. Lanús.

5) No debe ganar Defensa.También sucede si empatan Lanús y Estudiantes. Entonces Boca deberá ganarle a Godoy Cruz por 1 gol de diferencia.



River A3 vs. Boca B2 (Opción 4)

Requisitos:

1) Empatan Argentinos y Barracas.

2) Empata River.

3) No gana Talleres.

4) Boca gana por 2 goles de Diferencia.

5) Estudiantes no pierde con Lanús.

6) Defensa no le gana a Newell's.