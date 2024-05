Docentes: Ante la congestión del sistema, recuerdan que hay plazo hasta el viernes para completar la Declaración Jurada

El Gobierno de la Provincia recuerda que hay plazo hasta el viernes para que los docentes y asistentes escolares, tanto de escuelas públicas como privadas, puedan completar la Declaración Jurada para dejar asentado que en el día de hoy concurrieron a trabajar. La aclaración obedece a que, a partir de las 10 de la mañana, y ante la gran cantidad de cargas en simultáneo, el sistema presenta algunas demoras, por lo que se solicita paciencia a quienes deben completar el proceso.

Cabe destacar que, hasta media mañana, el 25 % del sector docente ya había completado la declaración jurada, y la expectativa es que finalice en un 50 %.

De qué se trata

Como se informara, entre el miércoles y el viernes en el sitio oficial de Provincia, los docentes y asistentes escolares de escuelas públicas y privadas que no adhieran a la medida de fuerza de hoy podrán evitar el descuento establecido por el Gobierno para quienes paren, y seguir además completando el calendario para el programa Asistencia Perfecta.

Los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza convocada por los gremios provinciales pueden completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo).

Al ingresar a “Mi Legajo”, como lo hace habitualmente, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 8 de mayo. Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.