Previa del Rally Santafesino en Los Molinos de este fin de semana

Dialogamos con Nazareno Abello, piloto de categoría motos, oriundo de nuestra ciudad

Inicio en este deporte

“Siempre tuve motos, pero nunca se me pasó por la cabeza entrenar en este deporte del rally ni nada por el estilo y tengo compañeros que actualmente estamos corriendo, se armó un grupo hermoso, me fueron invitando, me gustó, me llamó la atención y ahora súper metido.

Me encanta el deporte y estoy al pie del cañón gracias a mis compañeros y al iniciarlo no queres irte más.”

Espectativas para esta fecha

“Estoy muy ansioso, con preparativos a full, ultimando todos los detalles.

Soy nuevo en esta disciplina, es mi tercer carrera, voy puliendo detalles como es el tema del frenado, de la postura en la moto; pequeños detalles que hacen a la carrera.”

Apoyo del equipo cañaseño

“Siempre somos acompañados por otros pilotos como es por ejemplo Andrés March, excelente piloto y persona, ya experimentado en esta categoría, que nos aconsejan y sacan de dudas. Eso a uno le da confianza como soy yo que inicio este hermoso deporte. Por ejemplo en memorizar bien la hoja de ruta en lo que yo voy de a poco mejorando, las curvas, los frenajes, todo tiene que ver.”