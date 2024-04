La Liga Profesional y AFA analizan implementar cámaras especiales en las semifinales de la Copa

Después de lo que fue la polémica por el gol anulado a River en el Superclásico ante Boca, en la Liga Profesional analizan realizar un cambio para las semifinales y la final de la Copa LPF. Es que, a raíz de un pedido desde AFA, podría implementarse la tecnología "goal line" para evitar polémicas como la que se dio en Córdoba.

Si bien no está confirmado y es algo que, por ahora, se está analizando, el pedido surgió desde AFA y la Liga Profesional podría implementarlo a partir de las semifinales del actual torneo. En concreto, el sistema contempla la inclusión de cámaras fijas, en altura, ubicadas en cada arco.

Las cámaras en cuestión se colocarían para tomar toda el área hasta la red del arco, sin abrir ni cerrar planos. Para tomar como referencia, se colocarían en una posición similar -aunque con un plano mucho más amplio- que la del ángulo del video viral que parece demostrar que la pelota que rebotó en Cristian Lema no ingresó en el arco de Sergio Romero.

La tecnología, además, sería la misma que se emplea tanto en torneos Conmebol como FIFA. Las cámaras no sólo permiten la detección de los goles, sino también ayudan a determinar de mejor manera las posiciones fuera de juego y si una infracción fue dentro o fuera del área. De todas maneras, las mismas no contemplan la utilización del reloj del árbitro, una tecnología mucho más costosa y de difícil implementación en el corto plazo.

La bronca en River por el gol anulado ante Boca "vulnerando el protocolo VAR"

Un día después de la derrota ante Boca por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, desde River rompieron el silencio acerca de la jugada de la discordia y criticaron lo que fue considerado como una vulneración del protocolo del VAR. Quien manifestó la postura del club fue Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de la institución de Núñez, al insistir con que el gol debería haber sido convalidado.



"La pelota entra. Romero la saca adentro. El línea marca la mitad de la cancha, el árbitro señala gol. Extrañamente, vulnerando el protocolo VAR. No hay dudas que entró. Al diálogo uno lo siente con mucha incertidumbre", expresó Villarroel, en diálogo con Radio Continental. "Sin ninguna herramienta científica y técnica que demuestre que la pelota no entró. Se modifica lo dado por el árbitro de campo. Se vulneró y se modificó el protocolo VAR. No hay ningún error claro y manifiesto que justifique modificar", cerró.