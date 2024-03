Newell's y San Lorenzo no salieron de un empate que no le sirve a ninguno en la Copa LPF

Newell's y San Lorenzo igualaron 2-2 en el Estadio Marcelo Bielsa, en el marco de la octava fecha del grupo B de la Copa de la Liga Profesional 2024. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua arrancó abajo, lo dio vuelta con un doblete de Adam Bareiro, pero no lo pudo mantener y todo quedó en un empate que no le sirve a ninguno. A continuación, reviví lo mejor de un partidazo.

La Lepra fue el que abrió el marcador recién a la media hora de juego: centro de Armando Méndez y cabezazo de Francisco González que dejó parado a Facundo Altamirano. Cinco minutos más tarde, Adam Bareiro igualó el encuentro tras empujar al arco un centro bajo desde la izquierda. El gol fue convalidado pese al reclamo de Newell's por una supuesta falta a Ian Glavinovich en la previa.

A los 43', el Ciclón armó un golazo: Cristian Ferreira metió la pelota al segundo palo para Agustín Giay, quien de primera la tiró al centro del área y encontró el cabezazo goleador de Bareiro. Sin embargo, la alegría le duró poco: a los 49', Víctor Velázquez aprovechó una mala salida de Altamirano y, también de cabeza, puso el 2-2 antes del final del primer tiempo.

Para el complemento no se guardaron nada, por lo que terminaron en una igualdad que no le sirve a ninguno ya que no se pudieron acercar a los puestos de arriba: Newell's quedó 6° en la Zona B y San Lorenzo, 9°.