El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a la foto del presidente, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos durante la cuarentena del 2020 y lo calificó como un "error que no debería haber pasado".

"Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado y que estuvo mal", inició en declaraciones con Radio 10. En la misma línea agregó: "Olivos funcionaba como centro de reuniones, pero eso fue un evento social que no debería haber ocurrido".

Cafiero aprovechó el descargo y apuntó directamente a la oposición al decir que "ya estamos viendo cómo aflora el oportunismo político. Como algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidad ahora se rasgan las vestiduras y dan lecciones de moral".

Si bien reiteró que reconocen el error consideró que "no son los temas que le importan a la gente" y que "la oposición ha tenido un rol nulo durante la pandemia".

"Enfrentamos una oposición que no fue capaz de acercar una sola idea de cómo llevar la pandemia, de cómo traer vacunas. Ahora busca discutir una foto porque es evidente que no puede explicar su pasado y no puede ofrecer su futuro. Está muy claro que están buscando desviar la atención ¿Justo en el medio de la campaña aparece esto? Es muy obvio", cerró.