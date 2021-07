Además de la Liga Profesional, los torneos de ascenso y las copas Libertadores y Sudamericana, en lo que queda de 2021 se completará la Copa Argentina, que va por los octavos de final y tendrá como plato fuerte el Superclásico entre Boca y River, que se jugará el próximo miércoles 4 de agosto desde las 19.00 en el Estadio Ciudad de La Plata y con transmisión de TyC Sports.

Además, desde la cuenta oficial de Copa Argentina y de la AFA informaron otros tres partidos, el pendiente de 16vos de final entre Independiente y Tigre, que se jugará el mismo día que el superclásico pero desde las 16.00 en Estadio Único de San Nicolás. Por otro lado, el miércoles 11 de agosto, Estudiantes de Río Cuarto y Talleres se medirán en cancha de Newell's con horario a confirmar y Gimnasia jugará con Argentinos Juniors el miércoles 18 de agosto, con sede y hora a definir.

Los únicos partidos que todavía no tienen fecha son el de Racing frente a Godoy Cruz y el de Defensa y Justicia ante el ganador de Independiente vs Tigre, ambos por los octavos de final.

Los próximos partidos de la Copa Argentina por TyC Sports

Mie 04/08: Independiente vs Tigre, a las 16 en San Nicolás

Mie 04/08: Boca vs River, a las 19 en La Plata

Mie 11/08: Estudiantes (Río IV) vs Talleres, en Rosario y con horario a confirmar

Mie 18/08: Gimnasia vs Argentinos Juniors, con horario y sede a confirmar