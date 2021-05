Orciani: “Es una vergüenza que Perotti no les dé respuestas a los bomberos”

Luego de que las autoridades de las asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia reiteraran el pedido para la llegada de vacunas contra el Covid-19 para los voluntarios, la diputada Georgina Orciani reafirmó la solicitud “urgente” al gobierno provincial para que comience con el plan de vacunación para los bomberos: “No pueden esperar más. Es una vergüenza que tras insistir en el reclamo el gobierno de Perotti siga sin darles respuestas”.

La legisladora radical, además de destacar que aún no fueron considerados esenciales, mantuvo contacto reciente con autoridades de los bomberos quienes le manifestaron que están informando a cada cuartel para que se comuniquen con intendentes, presidentes comunales y concejos deliberantes y de esa manera “hacer más fuerza”. Incluso desde la Federación Santafesina de Bomberos pidieron una audiencia con el gobernador Omar Perotti pero todavía no tuvieron respuestas.

“Si no hay vacunas, al menos que los bomberos reciban esa información por parte del gobierno de Santa Fe –indicó Orciani-, pero no este grado de indiferencia. Estuvieron en la primera línea de batalla desde el inicio de la

pandemia y reciben este ninguneo. Ellos quieren dialogar, no manifestarse en la Casa Gris”.

Desde marzo de 2020 los bomberos asumieron tareas de prevención y control en 14 puntos estratégicos de accesos a la provincia de Santa Fe, además de cumplir con las funciones diarias propias de la actividad en cada pueblo, ciudad, rutas y zonas rurales. Algunas unidades desarrollaron tareas colaborativas con otras localidades para contener a los cuarteles que tenían voluntarios con Covid- 19, brindando asistencia, sobre todo, en zonas rurales y en rutas. Asimismo, varios cuarteles están fusionados con el Servicio Integral de Emergencias

Sanitarias (SIES) 107 y es un riesgo latente. “Los bomberos son quienes deben asistir a un siniestro junto con enfermeros, que en buena hora se encuentran vacunados, pero ellos asumen el mismo riesgo sin estar inmunizados”, sentenció la diputada oriunda de Santa Isabel.