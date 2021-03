Rosario| Trabajadores del Sies denunciaron el mal estado de las ambulancias

Desde el sindicato de trabajadores municipales denunciaron el muy mal estado de varias ambulancias, las cuales no se encontrarían en condiciones de funcionar, a pesar de hacerlo habitualmente.

El parque de ambulancias del Sies cuenta con 16 vehículos y tan solo siete activos, ya que, los nueve restantes, se encuentran proceso de verificación técnica vehicular.

“Tuvimos una asamblea la semana pasada, con todo una serie de planteos de todas las dificultades que tienen las ambulancias, que no pueden andar por Rosario. Lo que rebasó el vaso fue que se prendió fuego una de las ambulancias, menos mal que no fue en la calle”, dijo el subsecretario gremial, Juan Manuel Basso, al móvil de Mañana OH!.

“Quedaron en darnos respuestas, pero no tuvimos ninguna concreta. Se resolvió que esta mañana se hagan todas las revisiones técnicas de todos los vehículos, los que están en condiciones que salgan y los que no, que no salgan”, continuó.

En enero pasado, los trabajadores -en el marco de una medida de fuerza de trabajadores de la salud- realizaron una protesta similar en la puerta del Sies, en Balcarce y Moreno, donde expusieron la situación del parque de ambulancias.

El delegado sostuvo que, hasta el momento, no se habían pronunciado "porque entendimos que había que sostener el trabajo en la pandemia. Pero pasó un año y estamos en la misma".

Basso sostuvo que desde la Municipalidad no envían "el dinero para arreglar las siete que están paradas. Las otras ocho están condicionadas y una fue rechazada en la Revisión Técnica Obligatoria. No vamos a dejar a nadie sin el servicio, pero hay responsabilidades que no son nuestras", indicó.