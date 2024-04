Luego de escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, Luis Barrionuevo le pidió a Alberto Fernández que se la lleve a España

“Alberto Fernández tendría que invitarlos a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa para que se vayan con él a España y no vuelvan más. Ellos son parte principal de los problemas que padecemos, de la derrota del peronismo y no está bueno que reaparezcan con chicanas porque ven un gobierno débil del que se quieren aprovechar. Aparecer en una marcha en la que no tienen nada que ver es muy vergonzoso” le dijo Luis Barrionuevo a MDZ en una charla más que distendida.



“Encima Cristina (Kirchner) los cagó. Axel (Kicillof) y los demás estaban armando sus propios actos y ella con un tuit los obligó a ir a Quilmes. A Kicillof ni lo nombró”, agregó el dirigente sindical. Y agregó: “El peronismo va a volver a pesar de lo que hagan estos personajes”.



Para el gastronómico, “hay intendentes y gobernadores con mucho coraje e iniciativa y provocarán la vuelta del peronismo". "Por eso yo quise apoyar a Milei, para que se terminara de una vez todo lo que estaba y volver a nuestras fuentes”, aseguró.

Luis Barrionuevo aprovechó así la inauguración de consultorios oftalmológicos y odontológicos para los trabajadores de la Ciudad y el Gran Buenos Aires para ser crítico del actual presidente al que apoyó para sacar al kirchnerismo. Igualmente agregó: “Espero que el presidente se ilumine de una vez o lo ayuden a iluminar mientras aguantan que lleguen las fuerzas del cielo. Necesitamos un cambio radical en todo sentido, de la política porque lleva al exterminio de la clase trabajadora”.



Aprovechó para insistir con su preocupación por la abrumadora caída que está teniendo la actividad que representa y advirtió, al comparar la actualidad con lo que ocurrió en pandemia, “que los empleos perdidos y los cierres de hoteles y comercios luego no los recuperas" sino que "solo vuelven algunos”.